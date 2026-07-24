La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán. Foto: Instagram @ibaillanos

Avanza la cuenta regresiva para La Velada del Año 6, el esperado evento liderado por Ibai Llanos que cuenta con la participación de creadores de contenido e invitados.

La nueva edición regresa con la competencia de figuras de Internet en el ring de boxeo, además de presentaciones por parte de artistas musicales en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Cuándo es La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 cuenta con su evento principal este sábado 25 de julio, desde las 13:00 horas de Chile.

El propio Ibai explicó en sus redes sociales que el evento comenzará con una previa, donde conversarán algunos de los protagonistas.

Luego de eso los combates partirán a las 13:45 horas, en el siguiente orden:

La Parce vs. Fabiana Sevillano

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vds. Kidd Keo

Samy Rivers vs. RoRo

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

En tanto, el enfrentamiento final de TheGrefg contra IlloJuan se podrá ver aproximadamente a las 19:30 horas de nuestro país.

Con todo, la puesta en escena no solo mostrará las competencias, porque también se podrán ver presentaciones de Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes y La Pantera & Lucho RK, junto a más invitados sorpresa.

La Velada del Año 6 se podrá seguir en vivo en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y Youtube.