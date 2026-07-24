La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán
Este fin de semana llega la nueva edición del esperado evento a cargo de Ibai Llanos.
Avanza la cuenta regresiva para La Velada del Año 6, el esperado evento liderado por Ibai Llanos que cuenta con la participación de creadores de contenido e invitados.
La nueva edición regresa con la competencia de figuras de Internet en el ring de boxeo, además de presentaciones por parte de artistas musicales en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
Cuándo es La Velada del Año 6
La Velada del Año 6 cuenta con su evento principal este sábado 25 de julio, desde las 13:00 horas de Chile.
El propio Ibai explicó en sus redes sociales que el evento comenzará con una previa, donde conversarán algunos de los protagonistas.
Luego de eso los combates partirán a las 13:45 horas, en el siguiente orden:
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Clersss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vds. Kidd Keo
- Samy Rivers vs. RoRo
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
En tanto, el enfrentamiento final de TheGrefg contra IlloJuan se podrá ver aproximadamente a las 19:30 horas de nuestro país.
Con todo, la puesta en escena no solo mostrará las competencias, porque también se podrán ver presentaciones de Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes y La Pantera & Lucho RK, junto a más invitados sorpresa.
La Velada del Año 6 se podrá seguir en vivo en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y Youtube.
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