Gustavo Álvarez no llega solo a Liga de Quito: aseguran que busca fichar a jugador de la U

De un club a otro y de un país a otro. La vida laboral de Gustavo Álvarez, tras salir de la banca de Universidad de Chile, ha sido vertiginosa. Primero fichó en San Lorenzo de Argentina, pero su estadía fue fugaz, ya que renunció hace poco más de un mes.

Las diferencias con el manejo dirigencial -otra vez- dejaban al técnico transandino sin trabajo y así lo manifestó en un comunicado público. “Se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, detalló.

Sin embargo, no alcanzó a estar dos meses cesantes pues -según la prensa ecuatoriana- Álvarez llegó a un acuerdo con los jerarcas de Liga Deportiva Universitaria de Quito y comenzará a trabajar en su dirección técnica desde la próxima semana.

Franco Calderón. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Gustavo Álvarez llegará a Liga de Quito con un refuerzo de la U

La tarea para Álvarez en Liga de Quito no será fácil. El equipo ecuatoriano no lo pasa bien en el torneo de su país, se ubica sexto con 29 unidades y está a 23 puntos del líder, Independiente del Valle. Por lo que su mirada está puesta en la Copa Libertadores.

En el certamen continental, LDU se medirá con Mirassol de Brasil en octavos de final. Un duelo bastante abordable, pues los paulista están peleando su permanencia en el Brasileirao y hoy se ubican antepenúltimos en en el escalafón con 19 positivos.

Por todo esto, la prensa ecuatoriana aseguró que Álvarez no quiere llegar solo al cuadro blanco. Según los medios de ese país, el campeón con Huachipato había pedido un nombre para reforzar el equipo: Franco Calderón.

El central de Universidad de Chile fue pieza inamovible en el esquema de Álvarez cuando estuvo al mando de la U y su partida generó que el defensa fuera perdiendo protagonismo en la zaga azul. De hecho, Fernando Gago no lo tiene considerado en el equipo estelar y la dirigencia de Azul Azul ya tomó la decisión de dejarlo partir.

Solo un milagro permitiría que el argentino, que viajó en auto desde Argentina a Chile para firmar su contrato, en enero de 2024, continúe en el Centro Deportivo Azul. Esto porque su vínculo con la concesionaria de Michael Calrk concluye en diciembre de este año y desde el segundo piso del recinto de La Cisterna, aseguran que no se le será renovado.

De lograr un traspaso a LDU o a otra institución chilena o extranjera, la compañía que dirige Cecilia Pérez haría un negocio redondo, pues Calderón llegó en calidad de jugador libre y no hubo que pagar por el traspaso de su pase a otra institución.