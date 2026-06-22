El 22 de marzo, Gustavo Álvarez dio uno de los principales pasos de su carrera. El estratega, quien en Chile fue campeón con Huachipato y no pudo alcanzar el mismo objetivo con Universidad de Chile, firmó en San Lorenzo. El salto era relevante: por primera vez en su carrera, asumía la dirección técnica de un equipo de la Primera División argentina.

Sin embargo, la gestión al mando de los Gauchos de Boedo resultó particularmente breve: en las últimas horas se conoció que el estratega dejó el cargo, molesto por decisiones directivas en relación a la conformación del plantel.

Duró apenas tres meses: Gustavo Álvarez deja la banca de San Lorenzo

La relación con Álvarez se había resquebrajado por la temprana eliminación de los azulgranas en la Copa Sudamericana. Sin embargo, según consigna la prensa argentina, a falta de un pronunciamiento oficial del club, el detonante tiene que ver con el veto de la dirigencia a la lista de jugadores prescindibles que había presentado el DT. La razón directiva radicaba en que los futbolistas son patrimonio del club, por lo que liberarlos produciría un considerable perjuicio.

La idea del estratega era implementar una profunda renovación en la plantilla, por lo que iba a dejar partir a figuras consagradas, como Luciano Vietto, y también a jugadores formado por el club. Esa idea, sobre todo en lo relacionado con los jóvenes formados en el club, no fue compartida por la dirigencia, que encabeza Marcelo Culotta.

Otro punto de desencuentro, relacionado con el anterior, es que la regencia del club pretendía que los jugadores no considerados por el entrenador se mantuvieran entrenando con el plantel e incluso fueran considerados en la pretemporada. Según Olé, ese fue el punto de quiebre.

Gustavo Álvarez en la banca de San Lorenzo. Foto: @SanLorenzo (X).

En el breve ciclo en la banca del equipo de Boedo, Álvarez alcanzó a dirigir 13 partidos. La cosecha también resultó insatisfactoria: tres triunfos, siete empates y tres derrotas.

La dirigencia del club transandino designó a Walter Perazzo como técnico interino, a la espera de decidir quien encabezará al plantel en el resto de la temporada.