Del anonimato de Miami a portero récord: Eloy Room, el nuevo jugador viral de Curazao que condenó a Beccacece en Ecuador

Eloy Room difícilmente olvidará la jornada del 20 de junio. En Kansas City, el portero de Curazao, de 37 años, vivió una noche que lo puso en la historia de los mundiales. Logró 15 paradas que le permitieron a su selección igualar sin goles ante Ecuador. Todo un récord de atajadas si solo se considera el tiempo regular, según los registros de la FIFA.

Cabe recordar, que Tim Howard tiene el récord con las 16 paradas que hizo en el partido entre Estados Unidos y Bélgica en el Mundial de Brasil 2014, aunque ese duelo se fue al tiempo extra y el arquero terminó sufriendo la derrota.

Room, de un momento a otro, pasó del anonimato de jugar en el Miami FC, equipo de la segunda línea de Estados Unidos, a transformarse en el nuevo jugador viral. Muchos recordaron a Vozinha, el guardameta de Cabo Verde, que ya llegó a casi 15 millones de seguidores en Instagram tras su encuentro ante España. Room pasó de 90 mil seguidores a 1 millón, en menos de 24 horas.

Sus inicios con Kluivert

Room fue el primer jugador en unirse al proyecto de Curazao, en el 2015. Por aquellos años, Patrick Kluivert, el exjugador de Barcelona, lideraba la aparición de una nueva selección que aspiraba a destacar en el mundo.

El guardameta nació en Países Bajos, pero se inclinó por el proyecto de la isla caribeña por su padre, que creció en esa zona. Curazao en el Mundial solo cuenta con un jugador nacido en la isla: Tahith Chong, delantero del Sheffield United.

“Empecé en 2015, hace ya once años, así que ha sido un camino largo. Nada fácil, pero siempre tuvimos fe en que llegaríamos al Mundial”, dijo en la previa al Mundial.

“Creo que podemos demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Todos en la isla están orgullosos de nosotros, tanto en Curazao como en Países Bajos. Creo que ahora todo el mundo sabe quién es Curazao”, advertía.

En Países Bajos, Room desarrolló la mayor parte de su carrera, defendiendo la camiseta del Vitesse casi una década, y tuvo la oportunidad de dar el salto al PSV en 2017, aunque sólo disputó tres partidos.

Con Curazao, el arquero dejó su impronta en la Copa Oro de 2017, 2019 y 2025, las primeras en la historia de la isla caribeña como país autónomo -formó parte hasta 2011 de las Antillas Neerlandesas.

La camiseta de Messi

Room es un reconocido coleccionista de camisetas. Por lo mismo, en la previa al Mundial, se le preguntó si intercambiaría la camiseta con Manuel Neuer, el guardameta de Alemania. "Creo que Neuer querrá la mía“, dijo, en tono de broma. Finalmente recibió siete goles en su debut y solo realizó cuatro paradas, pero tuvo delante a uno de sus ídolos.

Su historia de intercambios tuvo un momento glorioso. En un amistoso ante Argentina, el 29 de marzo de 2023, el arquero logró quedarse con la camiseta a Lionel Messi y Dibu Martínez, uno de sus ídolos. El astro rosarino le pidió un intercambio, algo que sorprendió a Room, más aún cuando los caribeños cayeron por 7-0.

Condena a Beccacece

La gran actuación de Room liquidó a Sebastián Beccacece, el técnico de Ecuador. El argentino salió abucheado del estadio por los fanáticos del Tri, que repletaron el reducto estadounidense que confiaban en una victoria tras caer en el debut frente a Costa de Marfil.

“Es normal que la gente sienta decepción y ese sufrimiento. Eso es lo que más me duele. Sé que hacen un esfuerzo; mi familia también estaba ahí. La vida va de esto, de saber atravesar los momentos difíciles. Hay que comprender la incomodidad y el enojo hacia mi persona”, dijo Beccacece tras el encuentro.

“Sé que es un momento difícil para el pueblo ecuatoriano, todo lo que diga no tiene ningún tipo de importancia... Por ahí yo no logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano. Lo intenté y lo seguiré intentando. Tengo mucha fe que en el último partido se puede dar lo que merecemos”, afirmó.

La molestia contra Beccacece no tuvo límites. Roberto Ibáñez Oly, viceministro del Deporte en Ecuador, sentenció el futuro del argentino en la banca del equipo de la mitad del mundo. “El DT de la Tri se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura. Qué vergüenza”, escribió el funcionario en su cuenta en la red social X.