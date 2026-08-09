PDI detiene a 21 personas y desarticula clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Puente Alto. Imagen referencial, de archivo.

Un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la población Esperanza, en Puente Alto, terminó con 21 personas detenidas y la incautación de más de cuatro kilos de droga, luego de una investigación enfocada en una estructura que, según la policía, estaba compuesta mayoritariamente por integrantes de un mismo grupo familiar.

El procedimiento fue realizado por detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT Cero) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puente Alto, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, y contempló el allanamiento de 14 domicilios investigados por tráfico de drogas.

De acuerdo con los antecedentes entregados, entre los detenidos se encuentran 11 hombres y 10 mujeres.

“Luego de una investigación de larga data realizada por detectives en la agrupación MT de la Brigada de Investigación Criminal Puente Alto y en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, se realizó un operativo de irrupción en la población Esperanza en la comuna de Puente Alto, lugar donde se detuvo a 21 personas por infracción a la ley 20.000”, señaló el subprefecto Lucas Riroroko, jefe de la Bicrim Puente Alto.

Durante los allanamientos fueron incautados poco más de cuatro kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis y ketamina.

Según el subprefecto Riroroko, la cantidad decomisada equivale a unas 20 mil dosis que fueron retiradas del mercado. La PDI estimó el avalúo de venta de las sustancias en más de $43 millones.

PDI detiene a 21 personas y desarticula clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Puente Alto

Además, el procedimiento permitió decomisar más de $6 millones en dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y una escopeta artesanal tipo hechiza, junto con municiones. La información entregada inicialmente por la institución da cuenta de tres vehículos de alta gama incautados durante el operativo.

PDI apunta a un clan familiar

El jefe de la Bicrim Puente Alto aseguró que la mayoría de los detenidos formaba parte de un “clan familiar que se dedicaba de manera exclusiva al tráfico de drogas y que operaban principalmente en la zona sur de la Región Metropolitana”.

Según explicó el subprefecto, la estructura tenía dos cabecillas que eran pareja, mientras que sus dos hijos también participaban en la operación.

“Operativizaban en general tanto la logística como la dosificación de la droga. Operaban principalmente en esta población y además abastecían a otras personas que también se ligaban a la estructura criminal, principalmente con cocaína base”, detalló.

La PDI señaló además que parte de los detenidos mantenía antecedentes policiales.

Respecto del arma incautada, Riroroko sostuvo que la escopeta hechiza habría sido utilizada para intimidar a otras personas que intentaran disputar el mercado de drogas en el sector.

Los 21 detenidos fueron puestos a disposición del tribunal tras el procedimiento.