Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

Al menos siete civiles murieron y otros 35 resultaron heridos este domingo luego de un ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca, en la costa occidental de Yemen, en medio de una nueva escalada que amenaza con reactivar la guerra en el país.

Según informaron fuentes a la televisión pública yemení, los ataques alcanzaron tanto el estratégico puerto como zonas residenciales de la ciudad de Moca, situada en la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las principales rutas marítimas que conectan el mar Rojo con el golfo de Adén.

Fuentes militares citadas por EFE señalaron que los hutíes también lanzaron misiles y drones contra objetivos en la ciudad de Jawja, mientras las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Arabia Saudí, respondieron a la ofensiva.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó la operación y aseguró que estuvo dirigida contra concentraciones de fuerzas saudíes y depósitos de armamento en la zona de Moca.

“El ataque fue preciso y provocó la destrucción generalizada de equipo y armamento, además de la muerte y heridas a decenas de personas, entre ellas saudíes, mediante el uso de numerosos misiles balísticos y drones”, señaló el vocero de los hutíes.

Creciente tensión

La ofensiva se produce en momentos de creciente tensión entre los hutíes, las fuerzas gubernamentales de Yemen y Arabia Saudí, que desde 2015 encabeza una coalición militar en respaldo del gobierno internacionalmente reconocido.

Los rebeldes, apoyados por Irán, acusan a Riad de desplegar “mercenarios” en distintos frentes y responsabilizan al país del ataque registrado a mediados de julio contra el aeropuerto internacional de Saná, capital yemení que permanece bajo control hutí.

Desde entonces, los rebeldes han intensificado sus operaciones con ataques contra Arabia Saudí y posiciones de las fuerzas gubernamentales, especialmente en provincias estratégicas como Marib y Hadramut, donde los enfrentamientos han dejado decenas de fallecidos.

La tensión también se ha trasladado al mar Rojo, donde los hutíes han impuesto un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí.

El aumento de las hostilidades llevó al enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, a advertir el viernes que el conflicto enfrenta su mayor riesgo de reactivación desde 2022.

Este 2026, el gobierno y los rebeldes acordaron una tregua temporal que, pese a expirar formalmente, permitió reducir significativamente los enfrentamientos de una guerra que comenzó en 2014.