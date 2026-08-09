SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Según informaron fuentes a la televisión pública yemení, los ataques alcanzaron tanto el estratégico puerto como zonas residenciales de la ciudad de Moca, situada en la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Al menos siete civiles murieron y otros 35 resultaron heridos este domingo luego de un ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca, en la costa occidental de Yemen, en medio de una nueva escalada que amenaza con reactivar la guerra en el país.

    Según informaron fuentes a la televisión pública yemení, los ataques alcanzaron tanto el estratégico puerto como zonas residenciales de la ciudad de Moca, situada en la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las principales rutas marítimas que conectan el mar Rojo con el golfo de Adén.

    Fuentes militares citadas por EFE señalaron que los hutíes también lanzaron misiles y drones contra objetivos en la ciudad de Jawja, mientras las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Arabia Saudí, respondieron a la ofensiva.

    El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó la operación y aseguró que estuvo dirigida contra concentraciones de fuerzas saudíes y depósitos de armamento en la zona de Moca.

    “El ataque fue preciso y provocó la destrucción generalizada de equipo y armamento, además de la muerte y heridas a decenas de personas, entre ellas saudíes, mediante el uso de numerosos misiles balísticos y drones”, señaló el vocero de los hutíes.

    Creciente tensión

    La ofensiva se produce en momentos de creciente tensión entre los hutíes, las fuerzas gubernamentales de Yemen y Arabia Saudí, que desde 2015 encabeza una coalición militar en respaldo del gobierno internacionalmente reconocido.

    Los rebeldes, apoyados por Irán, acusan a Riad de desplegar “mercenarios” en distintos frentes y responsabilizan al país del ataque registrado a mediados de julio contra el aeropuerto internacional de Saná, capital yemení que permanece bajo control hutí.

    Desde entonces, los rebeldes han intensificado sus operaciones con ataques contra Arabia Saudí y posiciones de las fuerzas gubernamentales, especialmente en provincias estratégicas como Marib y Hadramut, donde los enfrentamientos han dejado decenas de fallecidos.

    La tensión también se ha trasladado al mar Rojo, donde los hutíes han impuesto un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí.

    El aumento de las hostilidades llevó al enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, a advertir el viernes que el conflicto enfrenta su mayor riesgo de reactivación desde 2022.

    Este 2026, el gobierno y los rebeldes acordaron una tregua temporal que, pese a expirar formalmente, permitió reducir significativamente los enfrentamientos de una guerra que comenzó en 2014.

    Lee también:

    Más sobre:HutíesYemenPuerto de MocaMar rojoArabia Saudita

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamás antes de retirar tropas

    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    Lo más leído

    1.
    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    2.
    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    3.
    Olivia Maurel: “En la gestación subrogada, un niño puede tener hasta cinco progenitores”

    Olivia Maurel: “En la gestación subrogada, un niño puede tener hasta cinco progenitores”

    4.
    La izquierda del Partido Demócrata gana terreno de cara a los comicios de medio mandato

    La izquierda del Partido Demócrata gana terreno de cara a los comicios de medio mandato

    5.
    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    6.
    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres