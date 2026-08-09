Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

Ivan Toney, delantero del Al Ahli y seleccionado de Inglaterra, fue acusado de protagonizar una agresión con daños corporales tras un altercado en una discoteca de Londres.

Según informó la Policía Metropolitana de la capital inglesa, conocida popularmente como Scotland Yard, el futbolista de 30 años fue denunciado por hechos que habrían ocurrido el pasado 6 de diciembre de 2025, en el reconocido y concurrido barrio de Soho, ubicado en el centro de la ciudad.

Toney, que estuvo presente en el Mundial 2026 con los Three Lions, que obtuvieron el tercer puesto, deberá comparecer ante el tribunal de magistrados de Westminster el 24 de septiembre.

Conforme a lo informado por The Sun, el ariete había sido arrestado en diciembre pasado luego de presuntamente propinarle un cabezazo a un fanático, que lo reconoció y lo agarró mientras intentaba tomarse una fotografía junto a él. El hecho habría ocurrido en la reconocida discoteca 100 Wardour Street, que actualmente se encuentra cerrada.

Según The Guardian, un portavoz de Toney declaró: “Ivan reconoce la acusación y, aunque está comprensiblemente conmocionado, espera tener la oportunidad de limpiar su nombre ante los tribunales”.

Ivan Toney durante el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia (Xinhua/Hu Xingyu). Hu Xingyu

Desde el ascenso al Mundial

El delantero actualmente milita en el Al-Ahli. Recaló en la Liga Saudí luego de brillar con el Brentford y consagrarse como uno de los mejores jugadores de la Premier League.

Toney dio la vuelta larga. Debutó en el Northampton Town en 2012 y disputó apenas dos partidos con el Newcastle en 2015. Sin embargo, después transitó en diferentes clubes del ascenso inglés. Después de dos brillantes temporadas con el Peterborough United, dio el salto a la Championship con el Brentford. Ahí anotó 72 goles en 141 encuentros.

Su gran desempeño propició su llamado a la selección inglesa. Ha disputado diez encuentros con la camiseta de los Tres Leones, anotando apenas un gol en un amistoso ante Bélgica, en 2024.

Formó parte del plantel que obtuvo el tercer puesto en la Copa del Mundo de 2026. Jugó en la semifinal ante Argentina y fue titular en la victoria sobre Francia, que le permitió alcanzar el podio mundialista.