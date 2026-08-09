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    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La embarcación permanecía fondeada en el Canal Señoret con cinco tripulantes a bordo. Durante la fiscalización se estableció que dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidades italiana y británica, se encontraban trabajando pese a mantener condición migratoria de turistas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Una fiscalización conjunta de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió incautar un yate de bandera británica que se encontraba fondeado en el Canal Señoret.

    El procedimiento se desarrolló a bordo de la Lancha de Servicio de Rescate LSR-4431 “Kawesqar” y permitió verificar la situación administrativa de la embarcación y notificar a sus responsables de la medida de incautación.

    Según los antecedentes entregados, se detectó el uso del régimen de admisión temporal para naves extranjeras con fines no comerciales para la realización de actividades turísticas remuneradas.

    El director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, señaló que “nuevamente, y tras un minucioso trabajo de análisis por parte de nuestros funcionarios, se detectó otro yate que estaba siendo utilizado para realizar viajes de turismo de manera ilegal en nuestra Región, algo que constituye una clara vulneración a la normativa aduanera”.

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    “Por eso, y como en los casos anteriores que hemos fiscalizado sobre este tipo de comercio, trabajamos de manera conjunta con PDI y Armada, lo que refuerza las labores interagenciales poniendo el foco en cuidar la Región de Magallanes y a sus ciudadanos”, agregó.

    Dos extranjeros fueron denunciados a Migraciones

    Durante el procedimiento también se fiscalizó a los tripulantes de la embarcación, detectándose infracciones a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

    El subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, indicó que durante la fiscalización “se estableció que dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidades italiana y británica, con condición migratoria de turista, estaban trabajando sin contar con la autorización para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la Ley de Migración y Extranjería”.

    “Por este motivo, ambos fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones”, agregó.

    Al momento del procedimiento, el yate permanecía fondeado en el Canal Señoret con cinco tripulantes a bordo, de nacionalidad británica, italiana y chilena.

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Por su parte, el capitán de Puerto de Puerto Natales, capitán de corbeta litoral Rafael González, sostuvo que el procedimiento refleja “la importancia del trabajo coordinado entre la Armada de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas”.

    La Autoridad Marítima indicó que continuará desarrollando fiscalizaciones conjuntas con los organismos competentes para resguardar el cumplimiento de la legislación nacional y promover un desarrollo seguro y regulado de las actividades marítimas en la Región de Magallanes.

    Más sobre:Puerto NatalesMigraciónTuristasPDIPolicialArmada

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