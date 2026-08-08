José Antonio Neme queda apercibido tras accidente de tránsito en Las Condes y será citado por Fiscalía

José Antonio Neme queda apercibido tras accidente en Las Condes y será citado por Fiscalía

Tras protagonizar un accidente de tránsito la noche del viernes, cerca de las 23.25 horas, en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, en Las Condes, el periodista José Antonio Neme quedó apercibido y será citado por la Fiscalía. El hecho ocurrió luego de una colisión entre el vehículo que conducía y una motocicleta.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, que dispuso el registro y levantamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y la realización de un examen de alcoholemia.

Tras estas actuaciones iniciales, los antecedentes serán derivados a la Fiscalía Local de Las Condes, organismo que continuará investigando las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, Neme conducía un vehículo Mazda por Alonso de Córdova en dirección al sur cuando se produjo la colisión con una motocicleta que circulaba por Los Militares de oriente a poniente.

Producto del impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado por personal del SAMU hasta la Clínica Las Condes, donde debía ser evaluado para determinar la gravedad de sus lesiones.

Durante la noche, la conductora Francisca García-Huidobro señaló en Primer Plano de Chilevisión que había conversado directamente con Neme y aseguró que el periodista había marcado 0,0 en un test rápido de alcohol.

“Él está bien, está con su mamá, está con Juan Pablo González, quien es su productor ejecutivo del matinal (Mucho Gusto). Está muy afectado”, afirmó García-Huidobro.

Ese resultado corresponde, según la información entregada durante el programa, a un examen preliminar. La investigación del Ministerio Público continuará con los antecedentes reunidos durante las primeras diligencias.