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    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    El pronóstico para Santiago da un giro drástico: un frente frío con aire polar traerá lluvia, posible nieve y aguanieve en la Región Metropolitana, además de heladas y temperaturas bajo cero.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    El pronóstico para la Región Metropolitana tuvo un vuelco importante: tras un par de días con algo más de estabilidad, llegará un frente frío con aire polar, un “fenómeno inusual”, según explicaron los meteorólogos.

    Y es que es posible que caiga nieve o aguanieve no solo en la cordillera, sino también en los sectores precordilleranos, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    ¿Podría caer nieve en Santiago? ¿Vuelven las lluvias cuantiosas? Esto es todo lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento. Foto: ATON.

    Lluvia y nieve en Santiago: el pronóstico para el fin de semana

    Este fin de semana, el frío será protagonista en la Región Metropolitana. El aire polar bajará las temperaturas considerablemente, y las mínimas podrían llegar a bajo cero entre el sábado 8 y domingo 9 de agosto.

    Sin embargo, habrá un tramo durante el sábado en el que, además de que puedan registrarse precipitaciones en Santiago, habrá un importante descenso de la isoterma cero que provocará la caída de nieve o aguanieve en algunos sectores.

    Será durante la madrugada del sábado 8, entre las 2 y 6 de la mañana, y su intensidad será débil.

    De acuerdo a Meteochile, serán solamente dos sectores de la RM los afectados: Santiago oriente y San José de Maipo, donde se esperan chubascos de aguanieve aislados.

    En paralelo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, precisó que la nieve podría caer en Farellones, centros de esquí, San José de Maipo y sectores altos de comunas como Lo Barnechea, La Reina y Puente Alto. Tampoco descartó que algo cayera en San Carlos de Apoquindo.

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento. Foto: ATON.

    Frío despertar en la Región Metropolitana

    Después de este breve, pero gélido evento, el termómetro en la RM comenzará a caer drásticamente. Dependiendo el sector, las mínimas rondarán entre los 0 y 4 °C, sin embargo, este frío sábado 8 será la antesala de lo que sería el día más frío de la temporada.

    Y es que los meteorólogos también han advertido que el domingo 9 será la jornada más fría: las heladas dejarán temperaturas bajo cero en varios sectores de la capital.

    • Colina: 0 °C.
    • Santiago centro: 2 °C.
    • Santiago norte: 0 °C.
    • Santiago oriente: 1 °C.
    • Santiago sur: 0 °C.
    • Santiago poniente: 1 °C.
    • Curacaví: 0 °C.
    • Melipilla: 0 °C.
    • San José de Maipo: -2 °C.

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