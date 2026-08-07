Ante nuevo reposteo de Boric en RRSS: Pavez defiende y desmenuza cifra entregada por Kast sobre robos violentos

En una nueva vocería en La Moneda, este viernes, el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, fue consultado por el reposteo del expresidente Gabriel Boric de una publicación que calificaba como falso el dato sobre los robos violentos registrados en 2025 que el Presidente José Antonio Kast entregó durante su cadena nacional.

Se trata de un post del portal Fast Check, en el que se afirma que “en 2025 hubo 69.777 robos violentos, no 218.000 como afirmó el Presidente Kast”.

Al respecto, Pavez señaló de inmediato que “el gobierno no se pronuncia respecto a los resposteos del expresidente de la República ni de ninguno de sus ministros de Estado”.

“Lo importante es la forma en que el Estado, a través del gobierno del Presidente de la República, está haciendo frente y le está proponiendo al país una agenda para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia”, agregó.

Dicho eso, sostuvo que “hay que precisar, y entiendo que así lo hizo el ministerio de Seguridad, que si uno analiza a través de las cifras de la subsecretaría de Prevención del Delito, que si uno suma delitos contra la vida o integridad de las personas, 97 mil y fracción; robos con violencia o intimidación, 61 mil y fracción; robo violento de vehículos motorizados, 8 mil y fracción; robo por sorpresa, 39 mil y fracción, y delitos asociados a armas, eso da del orden de 220 mil delitos”.

“Por lo tanto, en efecto, cuando el Presidente de la República se refiere a robos y delitos violentos, esa es la cifra que nosotros podemos obtener haciendo la suma de acuerdo a las cifras de la subsecretaría de Prevención del Delito”, continuó.

En ese sentido, señaló que “en el desagregado de los tipos de delitos violentos, dentro de los cuales está el robo con violencia, eso nos da el margen que dijo el Presidente, y por lo tanto, esa es una precisión que es dable dar, y que cualquier ciudadano puede recurrir a la Contraloría para lo que estime conveniente, en la medida en que sea en términos respetuosos y convenientes. Es una atribución que tenemos todos”.