Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

Los chilenos Tomo como Rey presentan su versión de Me Voy, el hit de Julieta Venegas como adelanto de su nuevo disco Chilengos que verá la luz en poco tiempo más.

En la versión del grupo, la canción se reinventa por completo. El arreglo la transforma en una cumbia muy animada con toques de tex-max con la presencia de acordeón, combinado con las figuras de los bronces y frases de guitarra eléctrica con aire ochentero.

Me Voy es el primer track del disco Chilengos (Término coloquial derivado de “Chilangos” utilizado para referirse a las personas que nacen o viven en la Ciudad de México), un proyecto que cruza los universos de Chile y México a tono bailable.

“Este nuevo trabajo es un saludo a esta relación cultural hermosa que hay entre México y Chile. Desde que tengo uso de razón veía a Cantinflas, escuchaba a Juan Gabriel o Luis Miguel. Recuerdo cuando Zamorano se fue a jugar al América, etc… Finalmente, todo lo que tiene que ver con la cultura popular mexicana está muy presente en Chile. Hay muchos festivales en que utilizan el cantar mexicano como concepto y eso ocurre en muchas partes del sur. Nosotros con este disco, queremos rescatar ese vínculo musical y hemos tenido más de siete giras por México, tenemos mucho cariño por ese país”, señala Rodrigo “Negro” Medel.

Al mismo tiempo, el músico comenta que muchos artistas chilenos se han hecho un camino exitoso en el país del norte, entre ellos; La Ley, Mon Laferte, Los Búnkers, Los Tres o Los Ángeles Negros; “Este disco nace como un saludo a ese vínculo cultural y emocional que significa la sinergia que existe entre los artistas chilenos que triunfan allá y muchas figuras mexicanas que han influenciado también a nosotros acá”, asevera Medel.

Me Voy es una canción que el mundo conoce y la banda quiso comenzar esta nueva etapa con ella. Además, son admiradores de su trabajo y la trayectoria de Julieta Venegas. “Ella tiene cariño por Chile. Ha tenido vínculos con nuestro país y ha venido muchas veces. Partimos con ella porque creímos que la primera canción tenía que ser de una mujer ya que suele ocurrir que siempre hay una evaluación secundaria versus un hombre. A eso se suma que es un tema que nos gusta mucho”, remarca.

Escucha Me Voy a continuación