Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

Un variado escenario meteorológico se espera para los próximos días en distintas zonas del país, marcado por el avance de sistemas frontales, el ingreso de aire frío y el fortalecimiento de los vientos, condiciones que podrían generar nieve, aguanieve y tormentas eléctricas en sectores del centro-sur.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), actualmente se mantienen vigentes 14 avisos y dos alertas meteorológicas, cuyos fenómenos abarcan desde la Región de Antofagasta hasta Aysén, además de Isla de Pascua.

La condición de mayor intensidad corresponde a la Alerta AA124/2026, por viento moderado a fuerte en sectores cordilleranos de la Región de Atacama. El fenómeno, asociado a la presencia de una corriente en chorro, se extenderá desde la madrugada del jueves 6 hasta la noche del domingo 9 de agosto.

Durante ese periodo, se prevén vientos de entre 80 y 100 km/h, principalmente en los sectores más elevados de la cordillera. La condición podría provocar levantamiento de nieve o polvo y reducción de visibilidad, además de dificultar el tránsito por pasos fronterizos y rutas de montaña.

Mientras que la segunda es la Alerta AA127/2026, por heladas moderadas a intensas en las regiones de Los Lagos y Aysén. El evento está asociado a una condición de alta presión fría, la cual podría producir temperaturas de -5 hasta -12°C.

Escenario al norte del país

En tanto, para el norte del país, desde la DMC emitieron el Aviso A398/2026 que pronostica viento normal a moderado en el litoral de Huasco, Atacama, entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto, con rachas de hasta 50 km/h el jueves y vientos de hasta 60 km/h viernes y sábado.

El fenómeno, asociado al jet costero, podría generar oleaje, levantamiento de polvo y dificultades para actividades marítimas. En tanto, el Aviso A388-1/2026 mantiene la previsión de viento normal a moderado en sectores de Antofagasta.

Sistema frontal avanza entre el centro-sur

El sistema frontal avanzará este viernes hacia la zona central acompañado de una masa de aire polar, provocando un rápido descenso de la isoterma cero . Esto favorecerá precipitaciones de aguanieve y nieve en sectores precordilleranos del centro y sur, e incluso en zonas más bajas del sur durante la tarde y noche.

En tanto, las nevadas continuarán en la cordillera de la Patagonia y el sur, donde algunos sectores podrían acumular más de un metro de nieve. En la costa y los valles se esperan chubascos durante la jornada.

En ese contexto, el Aviso A390-1/2026 pronostica probables nevadas en zonas de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, principalmente desde la noche del viernes 7 hasta la mañana del sábado 8 de agosto.

La DMC advierte que las precipitaciones de nieve podrían generar dificultades para los desplazamientos, especialmente en caminos cordilleranos y precordilleranos, así como en sectores donde la cota de nieve descienda a niveles más bajos de lo habitual.

Respecto a la aguanieve, el Aviso A395/2026 contempla esta condición para sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, principalmente desde la noche del viernes 7 hasta la mañana del sábado 8 de agosto.

La probabilidad de aguanieve aumentará con el descenso de las temperaturas tras el paso del sistema frontal y podría concentrarse especialmente en sectores interiores, precordilleranos y localidades ubicadas a mayor altitud.

Mientras que desde la DMC indicaron que vendrá el ingreso de una masa de aire frío, provocará un fuerte descenso de las temperaturas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, favoreciendo precipitaciones de aguanieve y nieve en sectores de la cordillera de la costa y algunos valles. En la Región Metropolitana y el litoral de Valparaíso las lluvias serán escasas, aunque podría caer nieve en sectores altos del oriente de Santiago y aguanieve hacia el interior de O’Higgins.

La inestabilidad continuará entre el Maule y Los Lagos durante el sábado, mientras que el domingo se esperan cielos despejados y heladas que podrían alcanzar el sur de Coquimbo. En la Patagonia, en tanto, las temperaturas podrían bajar de los -10 °C durante el fin de semana.