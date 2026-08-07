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    La ácida reaparición del exministro Montes con Poduje como blanco: “La preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria”

    El extitular de Vivienda y Urbanismo de Gabriel Boric reapareció en un seminario de Estación Central en el que se criticó la agenda del gobierno de Kast y su promesa de un "país de propietarios". Los exministros de Bienes Nacionales, Javiera Toro y Francisco Figueroa, también fueron parte del seminario organizado por Nodo XXI.

    Por 
    Luciano Jiménez

    En Estación Central, en un seminario organizado por Nodo XXI sobre la agenda habitacional del actual gobierno, el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), se robó la película. Acompañado por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind FA), la diputada Tatiana Urrutia (FA) y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), el exministro se levantó de los sillones donde intervenían los panelistas y se dirigió al podio principal, indicando que excedería el tiempo asignado para cada intervención, lo que causó risas entre el público.

    De público se congregaron dirigentes de comités de viviendas, así como también exautoridades del gobierno de Gabriel Boric, entre ellas los exministros de Bienes Nacionales, Javiera Toro y Francisco Figueroa, algunos seremis de vivienda, actuales funcionarios, el expresidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, o el exsubsecretario del Interior, Víctor Ramos, entre otros. La comuna escogida para el evento -Estación Central- no fue casualidad, pues justamente esa zona se ha convertido en un símbolo de los guetos verticales y cómo afectan el urbanismo, especialmente luego de las intenciones del gobierno actual de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

    El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS).

    En caso de que este cambio sea visado por la Contraloría las inmobiliarias podrán construir más viviendas en el mismo espacio asignado al disminuir la cantidad mínima de habitantes por vivienda, podrán construir propiedades sin estacionamientos, aumentar hasta en un 50% la altura de los edificios y reducir los requerimientos para crear conjuntos armónicos, que son espacios que se pueden saltar ciertos requisitos de la zona en que están emplazados.

    La tesis del seminario de Nodo XXI apuntaba a acusar que la promesa del gobierno del Presidente José Antonio Kast y su ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de un “país de propietarios”, apuntaría más a beneficiar a las inmobiliarias.

    En ese contexto Montes criticó al gobierno y a su sucesor, “a quien no voy a nombrar”, dijo.

    Recordadas son las rencillas entre Poduje y Montes, dado que la autoridad del gobierno de Kast ha sido crítico de su antecesor por temas como la reconstrucción en Valparaíso, la entrega de subsidios habitacionales y la situación financiera en que quedó el Minvu. El proceso de transición fue tenso de principio a fin y ahora en su reaparición Montes criticó varias medidas del gobierno actual.

    Las críticas

    Durante su intervención Montes partió por valorar el cumplimiento de la meta de 262 mil viviendas durante el gobierno de Boric, cifras que en todo caso han sido criticadas por la derecha. “Nos preocupamos mucho de que el gobierno que venía a continuación tuviera capacidad de producir más vivienda”, sostuvo.

    Luego apuntó contra la administración de Kast: “Yo comparto completamente el enfoque de fondo de este informe, que dice que el gobierno de Kast en estos 150 días se ha centrado en tratar de elevar la rentabilidad, que ganen más las grandes empresas. Esto no es una caricatura, es así. Mejorar la rentabilidad de las grandes empresas a través de distintas medidas y desregular, que no estén tan controlados por el Estado”.

    Añadió que “ellos tienen la idea de que si ganan más estas grandes empresas van a mover la economía, van a mover el empleo, van a producir más viviendas y van a reactivar a todo el sector de vivienda. Eso es lo que ellos creen. La vida dice que no es así”.

    En esa línea, sostuvo que “la preocupación de ellos es básicamente la gran empresa inmobiliaria y no preocuparse por la vivienda social”.

    Otra medida que criticó Montes fue la exención de contribuciones a adultos mayores aprobada en la megarreforma, que dijo “es para quedar bien con su clientela”. También criticó la idea de La Moneda de elevar los subsidios habitacionales a 6.000 UF y los recortes presupuestarios.

    Sobre la expropiación impulsada a Colonia Dignidad durante el gobierno de Boric y ahora frenada, Montes fue categórico: “Yo no puedo quedarme callado con Colonia Dignidad (...) es una vergüenza para Chile. Ahí mataron a mucha gente. Con el Presidente Boric dijimos que lo queríamos expropiar, y llegan y dicen: ‘No, porque es muy caro’. Pero si esto es una vergüenza, hoy había posibilidad de hacerlo”.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En otras intervenciones, el alcalde de Estación Central criticó que los cambios a las OGUC podrían promover guetos verticales en otras comunas, la alcaldesa Delfino tildó de “injusta” la normativa aprobada en el Congreso de compensación a los municipios por exención a las contribuciones, y la diputada Urrutia fue crítica respecto de cómo ha sido el debate en el Parlamento por la megarreforma y aseguró que algunos legisladores la aprobaron sin entenderla.

    El informe de Nodo XXI

    En el seminario se presentó un informe de Nodo XXI, de las expertas en políticas públicas habitacionales Valentina Saavedra y Natalia Ramírez. El informe también fue elaborado por el equipo de vivienda integrado por los profesionales Carolina Unda, Patricio Escobar, Sebastián Infante, Florencia Cabrera y Nelson Carroza.

    Se analizaron los cambios reglamentarios -como el de la OGUC- así como la megarreforma y la conclusión fue que “el balance general que arroja este informe es que, en sus primeros 50 días, el gobierno ha desplegado más una suma de medidas promercado que una estrategia pública integral para enfrentar la emergencia habitacional. La agenda invoca el déficit, pero sus instrumentos principales tienden a fortalecer la demanda solvente, flexibilizar la regulación urbana, transferir responsabilidades a municipios y familias, y mejorar las condiciones de operación del sector inmobiliario”.

    Sobre el ministro Poduje, el informe detalló que “se está convirtiendo en el Quiroz de la vivienda: un ministro que gobierna desde el titular, la confrontación comunicacional y la promesa de eficiencia, pero cuyas medidas concretas desplazan el centro de la política social hacia los intereses del mercado”.

    Más sobre:Carlos MontesViviendaEstación CentralGuetos verticales

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