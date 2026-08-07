Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

Desde la comuna de Penco, en la región del Biobío, el ministro Iván Poduje detalló los seis lineamientos principales de la cartera de vivienda en su cuenta pública participativa del 2026 .

Y es que la elección del lugar no resultó casual, ya que la comuna fue una de las más damnificadas el pasado mes de enero por los incendios que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble.

Este hecho fue destacado por el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, quien enfatizó que resultaba “una señal muy potente” la realización de la cuenta pública de la cartera en la comuna.

Tras recibir de regalo un plato huilo, Poduje pasó a detallar los principales lineamientos que seguirá su cartera en estos cuatros años.

“En estos casi cinco meses nos hemos reunido con 114 alcaldes de Chile de los 345. Hemos visitado 14 regiones de las 16. Hemos recorrido 72 comunas”, comenzó señalando.

Para agregar posteriormente: “Porque estamos convencidos de que la única forma de conectar con los problemas de la persona y sobre todo de resolver los nudos burrocráticos que tenemos en la política es estando en terreno y tomando decisión ahí mismo”.

El jefe de la cartera del Minvu enfatizó durante la instancia que el Plan de Emergencia Habitacional, que alcanzará según lo estipulado las 400.000 viviendas, no resulta suficiente para cubrir las necesidades del país, por lo que establecieron seis apartados principales.

Además del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), sumó: recuperación territorial, reconstrucción, reforma al suelo urbano, proyectos emblemáticos y fiscalización.

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Plan de Emergencia Habitacional

Respecto al PEH, explicó que actualmente hay en construcción 117.000 viviendas, que suman tanto las iniciadas en la actual administración como las heredadas del gobierno de Gabriel Boric.

“ Tenemos 13.957 viviendas terminadas. No estamos atrasados, estamos partiendo . Pero esto nos fija una meta, ambiciosa. Y para poder cumplirla tenemos que trabajar intensamente”, enfatizó.

Poduje añadió que la administración de José Antonio Kast espera cumplir con la meta de reparar 400.000 viviendas, cifra que tendría actualmente 63.000 en ejecución y 6.500 terminadas.

En este apartado resaltó el funcionamiento del programa de Condominios Sociales.

“Hemos llegado a un acuerdo con mi amigo personal, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, a quien le agradezco que nos mantenga el proyecto condominios sociales y pavimentos participativos”, bromeó al respecto el secretario de Estado.

También desde la cartera se espera el arreglo de 11.700 departamentos y el agregado de envolvente térmico y termopaneles a otras 24.000 viviendas. Todo esto accesible a través de distintas postulaciones.

Recuperación territorial

El secretario de Estado también explicó que mantienen un equipo de regeneración urbana y seguridad en barrios con distintas problemáticas.

“Esto es difícil de lograr, porque la tentación de todo gobierno es parcharse. O sea, mira, están embarradas, pongamos unas luquitas para pintar, para sellar, que duran dos años y se vuelve a inundar y se vuelve a complicar”, detalló.

En ese contexto, explicó que el Minvu tiene postulaciones para 22 programas de mejoramiento de espacios públicos; 38 para sedes sociales y centros de culto; además de mejoras para 20 canchas.

Reconstrucción

Tras ello, enfatizó que posiblemente lo más complejo será la reconstrucción , cuyos frente se encuentran en los damnificados por los incendios en Valparaíso el 2024; los siniestros de Biobío y Ñuble este 2026; además de los sistemas frontales en Coquimbo y Atacama de julio pasado.

“Lo que estamos trabajando en el Ministerio es armar una unidad dentro del Ministerio especialmente dedicada a la reconstrucción y además decretos que nos permitan movernos mucho más rápido, y una ley especial que deberemos mandar al Congreso el segundo semestre, que nos permita operar mucho más rápido sin la burrocracia que a veces nos demora”, explicó Poduje.

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Respecto a la situación en la región del Biobío, el ministro señaló que actualmente hay 485 viviendas en ejecución de obras, con 12 terminadas. Eso sí, destacó que ya hay un 84% de ellas con subsidio adquirido.

En la región se contempla la realización de los proyectos habitacionales Ríos de Chile, en Lirquén; La Paz en Miramar en la comuna de Penco; además de La Greda en la misma comuna.

Tras ello, abordó la situación en Viña del Mar, de la que resaltó que “ha costado más” .

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“Piensen ustedes que en Viña del Mar heredamos una reconstrucción que llevaba dos años; y en dos años cinco meses tenemos sólo 1.171 viviendas en obras ¿Se acuerdan que les dije que en Biobío tenemos 500? O sea, en cuatro meses hemos hecho la mitad de lo que se hizo en dos años", explicó el ministro de Vivienda.

Respecto a la afectación en Atacama, detalló que mantienen una estimación de 1.600 viviendas afectadas. En tanto, en Coquimbo registran la destrucción de 186 viviendas y otras 2.300 muy afectadas.

Reforma al suelo urbano, fiscalización y proyectos emblemáticos

Respecto a la reforma al suelo urbano, Poduje destacó el programa Sitio Eriazo Cero, con el que espera que terrenos que no están en uso por parte del Minvu pueden entregarse en comodato a otras instituciones, como municipalidades.

Además, se incluye en este plan la idea de identificar los terrenos de Bienes Nacionales que también se encuentren en desuso.

Por otro lado, el secretario de Estado detalló que esperan dejar como principales obras en vivienda por parte del gobierno los proyectos de Ríos de Chile; El Olivar en Viña del Mar; la costanera del Biobío; y la transformación del cerro Caracol en Concepción.

Finalmente, en materia de fiscalización, Poduje detalló que crearon un ranking de empresas respecto a cumplimiento en sus obras.

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También incluyó en esta materia la “patrulla Ditec”, que busca ingenieros y constructores entreguen informes al Ministerio de Vivienda respecto a la situación de las viviendas fiscalizadas.

“Yo voy a fiscalizar personalmente, porque eso es lo que la gente quiere, porque cuando uno fiscaliza personalmente puede sentir la humedad de un departamento que ha estado abandonado, no la puede sentir si no va”, enfatizó.

También en este apartado enfatizó que reforzarán la fiscalización de posibles viviendas sociales que estarían siendo arrendadas o se encuentren desocupadas, para así poder requisarlas y entregarlas a otras personas que las requieran.

“La reconstrucción va a terminar en este gobierno”

Tras la instancia, el secretario de Estado respondió algunas preguntas de dirigentes sociales presentes en el lugar.

Una de ellas consultó a Poduje respecto a los plazos que tendría el gobierno para la reconstrucción del Biobío y Ñuble tras los incendios de este año.

“Yo diría que acá, en Penco, a la velocidad que vamos, llevamos 513 casas en obra, deberíamos estar listos con el grueso de la reconstrucción el próximo año. Y en Río de Chile, que es un proyecto más grande, probablemente la última etapa se pase un poco al 2028″, respondió la autoridad.