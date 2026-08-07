¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

La inteligencia estadounidense advirtió que Rusia podría atacar a un país de la OTAN en cuestión de semanas para poner a prueba la determinación de la alianza. Según informó The Wall Street Journal, funcionarios estadounidenses creen que Rusia podría intentar intensificar las tensiones mediante una pequeña incursión terrestre o lanzando ciberataques en Europa del Este en cualquier momento entre este otoño (boreal) y 2029.

Las evaluaciones, descritas por funcionarios estadounidenses al periódico, se producen en medio de una escasez de ciertas municiones críticas que las fuerzas armadas necesitarían para enfrentarse a Rusia o China en una posible guerra futura. Entre las reservas en riesgo se incluyen los misiles de precisión de largo alcance y los sistemas de misiles tácticos del Ejército, así como los misiles tierra-aire de corto alcance Stinger, según otros funcionarios.

Los líderes estadounidenses y europeos ven cada vez más indicios de que Rusia está llevando a cabo ataques de sondeo para poner a prueba la determinación de la OTAN. Por ejemplo, un misil ruso impactó en Polonia la semana pasada y se encontró un dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania, el martes. Se cree que el objetivo del dron era un avión ucraniano que transportaba armas.

Según funcionarios estadounidenses, consultados por The Wall Street Journal, el objetivo de Putin al atacar a la OTAN durante una guerra en curso con Ucrania, si esta llega a producirse, sería fracturar la alianza.

“La incógnita reside en cómo respondería Estados Unidos en ese caso”, dijo a The Wall Street Journal, Heather Conley , investigadora principal del American Enterprise Institute, refiriéndose a una posible incursión rusa. “Siempre ha sido objetivo de Rusia cuestionar la credibilidad de la OTAN y separar a Estados Unidos de sus aliados”.

Según los informes, la probabilidad del escenario más extremo -una incursión terrestre limitada- es baja, pero aumenta con el tiempo. “Esta acción siempre se ha considerado extremadamente improbable, ya que activaría el Artículo 5 de la OTAN, que compromete a los miembros a la defensa colectiva. Sin embargo, el Artículo 5 no es tan claro respecto a la respuesta de la OTAN ante amenazas cibernéticas o híbridas”, indicó el diario.

“Este siempre ha sido el desafío de la OTAN: responder a un ataque que no se ajuste al Artículo Cinco, y es cierto que, hasta el momento, los aliados de la OTAN han preferido no intensificar el conflicto”, indicó Conley. Por ejemplo, cuando Rusia lanzó una serie de ciberataques contra Estonia en 2007, el país optó por gestionar la crisis bilateralmente.

The Wall Street Journal indicó que funcionarios en Washington creían anteriormente que un ataque contra un aliado de la OTAN no ocurriría debido a la preocupación de Rusia por su guerra en Ucrania. Esta nueva convicción de la inteligencia estadounidense coincide con un coro de advertencias similares emitidas por funcionarios europeos en los últimos meses.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

Por ejemplo, en junio, el jefe del ejército alemán, el teniente general Christian Freuding, advirtió que Rusia podría tener la capacidad de atacar a países de la Alianza en los próximos tres años.

En la misma línea, el mes pasado, The Telegraph informó de que los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses habían detectado indicios de que Rusia estaba considerando una provocación armada en territorio polaco, ataques con misiles o drones contra infraestructuras críticas, o ataques de falsa bandera para intentar culpar a Ucrania.

Durante meses, los líderes de Polonia y los estados bálticos han hablado de la creciente amenaza que Rusia supone para el flanco oriental de la OTAN.

El jueves, el ministro de Defensa lituano advirtió que el Kremlin planeaba utilizar drones de fabricación ucraniana para atacar a los países bálticos. Robertas Kaunas afirmó que Moscú podría utilizar el ataque de “falsa bandera” en un intento por dividir a Europa y debilitar el apoyo a Ucrania.

Más tarde, el jueves, Wes Streeting, el secretario de Defensa británico, advirtió que las supuestas provocaciones rusas contra Reino Unido eran solo la “punta del iceberg”. El ministro se refería al buque de guerra ruso Neustrashimy, que realizó un ejercicio con fuego real en el Canal de la Mancha , no lejos de Plymouth, el mes pasado. En estos ejercicios participan unos 2.900 soldados de ocho estados miembros de la OTAN.

Según las últimas evaluaciones de inteligencia difundidas a través de la OTAN, Putin podría optar por la injerencia política, el sabotaje u otras tácticas híbridas, dado que derrotar militarmente a la alianza supone un reto demasiado grande, según informaron fuentes a The Telegraph.

El coronel Martin O’Donnell, portavoz de la OTAN, afirmó al diario que la alianza estaba “lista para disuadir y defenderse según sea necesario”, y añadió que la alianza “siempre está analizando y preparándose para cualquier escenario posible”.

Berlín puso en marcha una investigación antiterrorista después de que el dron, que transportaba un dispositivo Semtex, fuera descubierto cerca del avión de Antonov Airlines poco antes de la medianoche, lo que obligó al cierre del aeropuerto.

El aeropuerto, situado en el este de Alemania, desempeña un papel fundamental en el transporte de material militar —incluido el destinado al ejército alemán y a los aliados de la OTAN— y sirve de base para los aviones Antonov. La OTAN declaró estar al tanto del ataque.