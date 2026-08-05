Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio concluyó que caminar por intervalos una vez a la semana puede mejorar significativamente la reducción de grasa corporal y la aptitud cardiorrespiratoria en adultos con obesidad central , de manera comparable a hacer ejercicio tres veces por semana.

La investigación fue desarrollada por académicos de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong (HKUMed) y se publicó en la revista Nature Communications.

De acuerdo a los autores, su trabajo proporciona evidencia científica sólida que respalda el uso terapéutico de caminar una vez por semana como un método de ejercicio práctico para adultos con obesidad central, especialmente para aquellos con limitaciones de tiempo.

Al hablar de obesidad central, se refieren a la acumulación excesiva de grasa en la zona del abdomen y la cintura .

Por otro lado, en términos más amplios, la obesidad como tal es una afección crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa que perjudica a la salud.

El exceso de adiposidad, especialmente cuando se deposita en la zona abdominal, se relaciona con resultados negativos para el organismo, como enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y un mayor riesgo de mortalidad.

Para el reciente estudio, los investigadores se preguntaron si el entrenamiento interválico —es decir, alternar periodos de ejercicio vigoroso con ejercicios de recuperación activa de menor intensidad— una vez por semana podría ser tan efectivo como un régimen tradicional de tres veces por semana .

Según sus hallazgos, caminar de esta manera una vez por semana puede ser tan efectivo como un régimen tradicional de tres veces por semana , lo que ofrece una alternativa práctica y basada en la evidencia para reducir la grasa abdominal.

Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo caminar por intervalos una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal

Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2024, los investigadores realizaron un ensayo en Hong Kong con 315 adultos chinos mayores de 18 años, quienes tenían sobrepeso y obesidad abdominal.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos: un grupo de entrenamiento interválico una vez por semana, un grupo de entrenamiento interválico tres veces por semana o un grupo de control.

El grupo de control asistió a una sesión de educación para la salud de 2,5 horas cada dos semanas, durante un período de cuatro meses.

Los otros dos grupos realizaron un total de 75 minutos de entrenamiento interválico por semana, agrupados en una sola sesión o divididos en tres sesiones .

La masa grasa corporal de los participantes se midió mediante absorciometría de rayos X de doble energía en tres momentos de evaluación: antes de la intervención, a las 16 semanas (después de la intervención) y a las 32 semanas (seguimiento a los cuatro meses posteriores a la intervención).

Los resultados revelaron que, en la evaluación de las 16 semanas, tanto el programa de entrenamiento interválico semanal como el de tres sesiones semanales redujeron de forma similar el exceso de adiposidad , medido por la masa grasa corporal total, el porcentaje de grasa y la circunferencia de la cintura

Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio. Foto: referencial.

Junto con ello, mejoraron su aptitud cardiorrespiratoria en comparación con el grupo de control.

El autor del estudio y jefe de la División de Kinesiología de la Facultad de Salud Pública de HKUMed, el profesor Parco Siu Ming-fai, comentó: “Si bien el entrenamiento interválico tres veces por semana sigue siendo un enfoque comúnmente recomendado para el tratamiento del exceso de adiposidad, nuestros hallazgos demuestran que el entrenamiento interválico semanal ofrece beneficios similares y representa una estrategia de ejercicio práctica” .

“Para muchos adultos con obesidad central que tienen dificultades para conciliar el trabajo, los estudios, la familia y otros compromisos, la falta de tiempo es una barrera fundamental para hacer ejercicio varios días a la semana”.

En palabras de Siu, “en lugar de depender únicamente de programas de ejercicio de alta frecuencia, el entrenamiento interválico semanal puede considerarse una alternativa viable y eficaz” .

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.