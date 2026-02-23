El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

Reducir de manera significativa el consumo de alimentos ultraprocesados puede traducirse en pérdida de peso, reducción de grasa corporal y mejoras metabólicas relevantes, especialmente en adultos mayores.

Esa es la principal conclusión de un nuevo estudio publicado en la revista Clinical Nutrition y en una columna de The Conversation, cuya autora es Moul Dey, profesora de Ciencias de la Nutrición en la Universidad Estatal de Dakota del Sur.

¿De qué trató el estudio?

La investigación se enfocó en personas mayores de 65 años, muchas de ellas con sobrepeso o con factores de riesgo metabólico, como resistencia a la insulina o colesterol elevado.

El objetivo fue evaluar qué ocurre cuando este grupo reduce de forma realista el consumo de alimentos ultraprocesados, manteniendo una dieta equilibrada y similar a la que podría seguirse fuera de un laboratorio.

Los alimentos ultraprocesados son aquellos elaborados con técnicas industriales y aditivos poco habituales en la cocina casera , como emulsionantes, saborizantes, colorantes o conservantes.

Entre ellos se incluyen snacks envasados, comidas listas para consumir y algunas carnes procesadas. Diversos estudios previos han asociado su consumo elevado con peores resultados de salud.

En el estudio, 43 personas iniciaron la intervención y 36 la completaron. Los participantes siguieron dos dietas distintas, cada una durante ocho semanas: una basada en carne magra (principalmente cerdo) y otra vegetariana que incluía lácteos y huevos.

En ambos regímenes, los alimentos ultraprocesados representaron menos del 15% de las calorías totales , una reducción drástica frente a la dieta estadounidense promedio, donde más del 50% de las calorías provienen de este tipo de productos.

Las dietas fueron diseñadas para ser realistas y no incluyeron instrucciones explícitas para bajar de peso, restringir calorías o modificar la actividad física.

Todas las comidas y colaciones fueron preparadas y entregadas por el equipo investigador, priorizando ingredientes mínimamente procesados y alineados con las Guías Alimentarias para Estadounidenses.

¿Qué mostraron los resultados?

Durante los períodos con menor consumo de ultraprocesados, los participantes ingirieron menos calorías de forma espontánea y bajaron de peso , incluyendo grasa corporal total y abdominal.

Además, mostraron mejoras en la sensibilidad a la insulina, perfiles de colesterol más saludables, menores marcadores de inflamación y cambios hormonales asociados a una mejor regulación del apetito y el metabolismo.

Estos beneficios se observaron tanto en la dieta con carne como en la vegetariana.

El estudio cobra relevancia en un contexto en el que los alimentos ultraprocesados concentran una gran parte de la dieta diaria y en el que la población mayor crece rápidamente.

No obstante, los autores advierten que se trata de un estudio pequeño y de corta duración, que no permite determinar si estos cambios pueden prevenir enfermedades crónicas a largo plazo, como la diabetes tipo 2 o las cardiopatías.

Tampoco está claro si las personas pueden sostener una reducción de ultraprocesados sin apoyo estructurado, ni qué aspectos específicos del procesamiento de los alimentos son más dañinos.