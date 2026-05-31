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    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    En el sondeo se muestra un creciente y mayoritario rechazo a la idea de reducir la deuda y el gasto del Estado si esto afecta a los beneficios sociales.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53% DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La encuesta Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast disminuyó levemente por segunda semana consecutiva y la desaprobación aumentó en un escenario marcado por tensiones en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y gasto público.

    Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario disminuyó un punto respecto de la medición anterior, alcanzando un 36%.

    En cambio, la desaprobación alcanzó un 53%, lo que significa un aumento de cuatro puntos.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Situación de emergencia

    En relación al rumbo que ha tomado el manejo del gobierno sobre la situación de emergencia -retórica instalada por el gobierno- aumentó la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del Ejecutivo. Este indicador aumentó 5 puntos, llegando a un 46%.

    Por su parte, un 34% considera que el manejo ha sido el correcto, cifra que se mantiene a la baja por cuarta semana consecutiva. En tanto, la incertidumbre disminuyó 4 puntos, de forma que un 20% declara no tener claridad.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Tanto la evaluación de los atributos personales como de la gestión del Presidente se mantienen relativamente estables desde la última medición, aunque con leves caídas en la mayoría de las dimensiones.

    La percepción de la capacidad para enfrentar la delincuencia cayó 6 puntos hasta el 38%, y la percepción de cercanía con la gente se mantiene entre las más bajas, con un 35%.

    Entre sus principales fortalezas, en tanto, destacan “es trabajador” con un 54% y “es capaz de hacer crecer la economía” con 53%.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Plan de seguridad

    Respecto a su plan de seguridad, la percepción predominante es que el gobierno de Kast no tiene un plan claro y está improvisando con un 45%. Solo un 12% considera que existe una estrategia clara en esta materia.

    Esta percepción es especialmente alta entre personas de izquierda con un 86%, mientras que disminuye significativamente entre quienes se identifican con la derecha, alcanzando un 19%.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional

    Sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, su percepción positiva ve una disminución desde su última medición. Un 37% -tres puntos menos- considera que sus efectos serán más bien positivos, mientras que un 34% considera que estos serán más bien negativos.

    La percepción de quiénes serían los principales beneficiarios de la ley sigue apuntando a los grandes empresarios, y persiste la idea de que la reforma está orientada más a favorecer a los sectores de mayores ingresos que a la mayoría de la población.

    Un 47% -dos puntos más respecto a la medición anterior- considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 34% estima que apunta a la creación de empleo para la población en general.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Al mismo tiempo, disminuyó el grupo de personas que no adhiere a ninguna de estas dos posturas, llegando a un 19%.

    En cuanto a las opiniones sobre la tramitación de la Ley de Reconstrucción, estas aparecen divididas. Un 28% prefiere que se apruebe mediante amplios acuerdos políticos y otro 28% considera que no debería aprobarse.

    Mientras, un 25% opta por una aprobación rápida, aunque no exista consenso.

    En cuanto a las diferencias políticas, en la izquierda predomina ampliamente, un 68% la opción de que la ley no se apruebe, mientras que en la derecha la mayoría prefiere que se apruebe rápidamente, aunque no exista un consenso político con un 47%.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Gasto Público

    Sobre el gasto público, se muestra un creciente y mayoritario rechazo a la idea de reducir la deuda y el gasto del Estado si esto afecta a los beneficios sociales, aumentando de un 45% a un 59% entre marzo y mayo.

    Por el contrario, las posturas neutrales y de apoyo directo a los recortes experimentaron una baja continua en el mismo periodo. La opción “De acuerdo o muy de acuerdo” cayó del 25% al 18%, mientras que los indecisos disminuyeron del 30% al 23%.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

    Respecto a las percepciones sobre la situación financiera heredada desde el gobierno de Gabriel Boric hacia la actual administración. Respecto a la medición de marzo, disminuyó el porcentaje de quienes consideran la situación “muy grave” de 35% a 28% y aumentó en quienes la perciben como “algo grave” de 21% a 30%.

    Mientras tanto, la proporción que la evalúa como “poco o nada grave” se mantiene estable en un 35%.

    Asimismo, persisten diferencias significativas según identificación política, pues en la derecha predomina una visión crítica de la situación económica con un 84% entre “algo” y “muy grave”, mientras que en la izquierda prevalece la percepción de que la situación es “poco o nada grave” con un 68%.

    Criteria: aprobación de Kast anota leve descenso y marca un 36% mientras su desaprobación llega al 53%

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