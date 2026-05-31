Descifra: un 78% está interesado en los anuncios de la Cuenta Pública, pero 60% no cree que Kast logrará cumplirlos

A días de la primera Cuenta Pública de la administración de José Antonio Kast, las expectativas de la ciudadanía son bajas, tanto respecto de los anuncios del mandatario como sobre el cumplimiento de compromisos. Esos son algunos de los resultados de la última encuesta Descifra –alianza estratégica entre Copesa y Artool–, donde se exploró la percepción de los chilenos respecto de la rendición de cuentas del gobierno ante el Congreso Nacional, que tomará lugar el 1 de junio en Valparaíso.

Aunque un mayoritario 78% está interesado en conocer los anuncios que formarán parte de la Cuenta Pública, la encuesta registró que seis de cada 10 personas (61%) tiene bajas expectativas y no espera grandes anuncios. Por otro lado, solo un 36% de los encuestados cuenta con altas expectativas ante la instancia y espera novedades importantes.

“Las expectativas son de que habrá anuncios, pero hay un cierto grado de moderación respecto de su grandeza”, explica Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra. Sobre este fenómeno, señala que las creencias sobre lo que ocurrirá “están bien marcadas por lo que han sido las últimas semanas e, incluso, aquellas críticas que terminaron derivando en el cambio de gabinete”.

En la pregunta “¿Usted piensa que el Presidente José Antonio Kast logrará cumplir con los compromisos que anunciará?”, más de la mitad se inclinó por la opción negativa (59%), en tanto que un tercio afirmó confiar en la ejecución de los anuncios (32%). En este punto, un 9% no respondió o afirmó no saber.

De acuerdo con Feres, el escepticismo que se registra hacia al cumplimiento de los anuncios está “posiblemente influido por la ‘metáfora’ a la que aludió el presidente al explicar por qué no se han cumplido sus compromisos en seguridad y migración, así como la existencia o no de un programa en esas áreas”.

Descifra también consultó por el acercamiento de Kast a la Cuenta Pública, donde más de la mitad de los participantes (55%) cree que “se dirigirá a sus adherentes y remarcará las diferencias con la oposición”. Queda en segundo lugar la idea de que el mandatario “realizará un llamado a la unión y a los acuerdos”, opción que concentró un 39% de las inclinaciones.

Para Feres, estos resultados se condicen con “la beligerancia entre el gobierno y la oposición de las últimas semanas”. Según precisa, el último tiempo ha estado marcado “por el debate legislativo de la ley Quiroz y todo lo relativo al debate por la fiabilidad de las cifras del gobierno anterior, así como el anuncio de una acusación constitucional en contra de Nicolás Grau”. Este ambiente, explica, “está tiñendo la percepción de la opinión pública respecto del tono que adoptará el presidente”.

En cuanto a otras posturas que podría sostener el mandatario en la rendición de cuentas, un 63% cree que realizará “una apuesta por reforzar las propuestas de su programa de gobierno”. Y, en la misma pregunta, un 22% sostuvo que Kast hará “una autocrítica por los problemas de instalación que ha tenido su gobierno”. Quienes no se decantaron por una de estas dos opciones conformaron el 15%.

En el contexto de las críticas que ha recibido el gobierno por la distancia entre sus promesas de campaña y sus resultados iniciales, se preguntó a los participantes por el camino que tomará Kast para afrontar estos comentarios. De esta manera, un 57% cree que el mandatario le va a atribuir los problemas a la herencia del gobierno anterior, en tanto que un 26% afirma que reconocerá dificultades y propondrá nuevas medidas. Finalmente, un 16% se decantó por el escenario en que Kast pedirá más tiempo para mostrar resultados.

¿Una brecha de planificación?

En la pregunta “¿Usted piensa que el Presidente José Antonio Kast tenía un plan claro para ejecutar desde el inicio de su gobierno en las siguientes materias?”, el sondeo arrojó que un 64% piensa que no había una hoja de ruta definida en materia de seguridad y delincuencia, en tanto que un 36% respondió que sí la había.

En cambio, en materia de crecimiento económico, la mayoría opinó que sí existían planificaciones nítidas de antemano (53%). Según Feres, “hay una brecha muy grande entre el nivel de preparación que la gente asigna que el gobierno tenía respecto de los temas de seguridad y los temas económicos”.

El director ejecutivo de Descifra añade que esto se relaciona “con el copamiento que ha tenido la situación económica” y, por el otro lado, la polémica en cuanto a orden público, que llegó a un punto cúlmine con “la salida de la ministra de Seguridad”, afirma. En esa brecha, cuenta, “hay un espacio de expectativas incumplidas que se van a transformar en una tarea para el presidente en el discurso del día lunes”.

Esta tarea, añade, consistirá en acortar la brecha de satisfacción entre dos de los ejes principales en la agenda del mandatario: economía, “donde se percibe un grado importante de preparación previa”, y seguridad, donde la ciudadanía percibe “que no había un plan”.

En el eje de migración, al igual que en seguridad, en los resultados de la encuesta predominó la idea de que el mandatario no tenía un plan claro desde el inicio de su mandato (58%), versus un 42% que afirmó lo contrario.

Por otro lado, a casi dos meses y medio del cambio de mando, los participantes de la encuesta sostienen que la gestión del gobierno se ha visto principalmente determinada por sus errores (72%). En la misma pregunta, un cuarto de los encuestados (26%) sostuvo que la administración se ha visto determinada por “la obstrucción de la oposición”.

Los ejes prioritarios

Para un 82% de los consultados, el principal enfoque de la Cuenta Pública debería ser seguridad y delincuencia, opción que lideró frente a las otras alternativas con una diferencia de casi 30 puntos porcentuales. Con un 53% de las preferencias, el segundo enfoque con más inclinaciones fue salud, seguido de crecimiento económico (46%). Que las prioridades de la ciudadanía se encuentren en este orden, complementa Feres, evidencia la existencia de “una expectativa incumplida en materia de seguridad”.

Los otros temas que deberían tener prioridad, de acuerdo a la ciudadanía, son migración (29%) y educación (29%), empatados en el cuarto y quinto lugar. En cuanto a los enfoques con menos preferencias, aparecen los relacionados a pensiones (16%), vivienda (13%), reformas políticas (12%) y cultura (2%).

La idea de que Kast realizará un anuncio inesperado en la Cuenta Pública no es mayoritaria. Los resultados arrojaron que un 56% de los participantes en la encuesta no espera sorpresas, en tanto que quienes esperan una novedad conforman un 34%. Solamente entre quienes esperan noticias, Descifra consultó por los ejes en que podría haber un anuncio imprevisto. De este modo, la seguridad y la delincuencia lideraron las inclinaciones (42%), seguidas de crecimiento económico (17%) y reformas políticas (14%).

En el mismo ítem, solo un 5% afirmó que espera anuncios inesperados en materia de migración, al igual que en materia de salud (5%). Esto contrasta con la pregunta sobre cuáles deberían ser los principales focos que aborde el presidente en la instancia, donde salud y migración ocupan, respectivamente, el segundo y cuarto lugar.