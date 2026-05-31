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    Detienen en Argentina a alto funcionario cercano a Milei por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico

    El abogado argentino Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal ARSAT, fue arrestado tras el hallazgo de más de US$2 millones en efectivo y drogas en su propiedad.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El abogado argentino Facundo Leal. Imagen @camidolabjian en X.

    El abogado argentino Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales) y exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido este sábado tras el hallazgo de más de US$2 millones en efectivo y drogas en su propiedad, en el marco de un operativo concebido inicialmente para investigar la falta de equipamiento tecnológico en la compañía de telecomunicaciones.

    La causa original se inició a partir de una denuncia del gobierno por el presunto robo de activos informáticos dentro de ARSAT. Sin embargo, los investigadores se encontraron de forma circunstancial con grandes sumas de dinero y sustancias ilícitas, abriendo una nueva línea de investigación por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico, según contaron fuentes del caso recogidas por el medio Página 12.

    Leal, de 42 años, cuenta con un extenso recorrido en la administración pública nacional del país vecino. Asumió la presidencia de la referida empresa de telecomunicaciones en 2022, bajo la administración de Alberto Fernández, posición en la que se mantuvo tras el cambio de signo político en la Casa Rosada.

    En 2025, fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del ORSNA -cargo que ejerció hasta su renuncia a fines de febrero de 2026-, aunque en el momento de su arresto continuaba ligado a ARSAT como empleado permanente.

    El caso, que está a cargo del juez federal Lino Mirabelli, se encuentra todavía en fase de investigación donde se “buscará establecer el origen de los fondos, el destino del dinero hallado y la eventual vinculación con las maniobras investigadas en torno a contratos y operaciones dentro de la compañía estatal”, de acuerdo con fuentes judiciales.

    El imputado permanecerá detenido a disposición de la Justicia Federal, con un expediente que, a partir del hallazgo, sumó nuevas derivaciones de alcance penal, económico y político.

    Más sobre:ArgentinaFacundo LealAbogadoDetenidoNarcotráficoBlanque de capitalesJavier MileiMundo

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