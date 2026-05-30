Altos mandos militares de EE.UU. y Cuba se reúnen en Guantánamo en medio de tensiones bilaterales

Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron este viernes en la base naval de Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y las recientes tensiones generadas por las advertencias de Washington hacia La Habana.

El encuentro fue protagonizado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General de Cuba.

Según informó el Comando Sur, la reunión consistió en un “breve intercambio” sobre asuntos de seguridad operativa, en el marco de una visita de inspección de Donovan a la estación naval estadounidense ubicada en el extremo suroriental de la isla.

Altos mandos militares de EE.UU. y Cuba se reúnen en Guantánamo en medio de tensiones bilaterales. Europa Press/Contacto/Maksim Kon

Durante su visita, el mando estadounidense supervisó las instalaciones, realizó una evaluación de la seguridad perimetral del enclave militar y coordinó estrategias de protección de fuerzas con los comandantes locales de la base.

Desde el lado cubano, el Ministerio de las Fuerzas Armadas señaló que ambas delegaciones valoraron positivamente el encuentro y acordaron mantener comunicación entre los mandos militares. Además, precisó que se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio de la base.

Guantánamo y tensión regional

El Comando Sur calificó la estación naval de Guantánamo como un “centro operativo y logístico vital” para los esfuerzos militares de Estados Unidos orientados a enfrentar amenazas que, según Washington, afectan la seguridad, estabilidad y democracia en el hemisferio.

La reunión se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y La Habana, luego de que el presidente Donald Trump incrementara sus advertencias contra el gobierno cubano y calificara a la isla como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense también acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves en 1996, mientras que La Habana ha denunciado el endurecimiento de las medidas de presión de Estados Unidos.

Pese al escenario de tensión, el encuentro entre ambos mandos militares abrió un canal técnico de comunicación en torno a la seguridad del enclave de Guantánamo, uno de los puntos más sensibles de la relación entre ambos países.