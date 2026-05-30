Trump pospone decisión sobre propuesta de Irán

Pese a haber sugerido en las redes sociales que tenía la intención de “tomar una decisión final” sobre la guerra en Irán este mismo viernes, el Presidente estadounidense Donald Trump abandonó durante la jornada una reunión de dos horas sobre un posible acuerdo con Teherán sin tomar una decisión.

El mandatario republicano había insistido en una publicación de Truth Social antes de la reunión en que un acuerdo para extender el alto el fuego implicaría que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, se comprometiera a no desarrollar una bomba nuclear y permitiera a Estados Unidos retirar su uranio enriquecido.

Según The New York Times, que habló con funcionarios estadounidenses, tanto Trump como sus asesores siguen creyendo que están cerca de llegar a un acuerdo con Irán, a la espera de que se resuelvan ciertos asuntos, entre ellos la cuestión de los fondos iraníes congelados.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró el viernes en una entrevista telefónica con medios estatales iraníes que las negociaciones actuales tenían un alcance limitado y no incluían “la cuestión nuclear”. En los últimos días, ambas partes han intercambiado disparos y Trump ha amenazado repetidamente con un regreso a la guerra a gran escala.

Joyce N. Boghosian

En su mensaje, Trump dio a entender que un acuerdo permitiría a Estados Unidos levantar el bloqueo naval, que había afectado a buques y puertos iraníes, para reabrir la crucial vía marítima para el transporte de petróleo y gas. “¡Los buques atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inaudito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán comenzar el proceso de ‘regresar a casa’!”, escribió.

Funcionarios estadounidenses declararon el jueves que un acuerdo propuesto extendería el alto el fuego para allanar el camino a nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Los funcionarios, que no estaban autorizados a hablar públicamente, solicitaron el anonimato para comentar la postura de Estados Unidos sobre las negociaciones actuales.

“Si se llega a un acuerdo, podría ofrecerle a Trump una salida a una guerra que ha disparado los precios del petróleo y se ha vuelto profundamente impopular en su país. También podría permitirle a Irán recuperar el acceso a los activos congelados en el extranjero y proporcionarle una vía para que Teherán vuelva a recibir miles de millones de dólares en ingresos petroleros”, escribió The New York Times.

Durante semanas, los mediadores entre Irán y Estados Unidos han intentado alcanzar un acuerdo preliminar que pudiera poner fin a la guerra. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto frustrados repetidamente, ya que ambas partes se han acusado mutuamente de dilatar el proceso o de tergiversar los términos.

Claves del acuerdo

El borrador que se está discutiendo, dijo la prensa internacional, es un marco inicial que allanaría el camino para negociaciones más sustanciales -y muy probablemente más difíciles y prolongadas- para determinar el futuro del programa nuclear de Irán, las sanciones estadounidenses contra el país y el fin formal de la guerra.

Los diplomáticos que participan en las conversaciones afirmaron que cuanto más se prolonguen las negociaciones, mayor será la frustración de ambas partes y mayor el riesgo de que aumenten los intercambios de disparos, lo que podría poner en peligro aún más el esfuerzo diplomático en general.

The New York Times, que conversó con un funcionario iraní, funcionarios estadounidenses y dos diplomáticos que participaron en las últimas conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato, señaló que es probable que el acuerdo estipule los términos de un pacto de no agresión entre Washington y Teherán.

Daniel Torok

La versión del borrador descrita al diario por el funcionario iraní indica que los términos incluían una “declaración del fin de la guerra” en todos los frentes, incluido Líbano, durante el tiempo que duraran las negociaciones. Dos funcionarios iraníes afirmaron que los términos del memorando se refieren solo al período de negociaciones para un acuerdo más amplio y permanente.

El acuerdo preliminar contemplaba el cese de las hostilidades durante un período inicial de 60 días, lo que permitía negociaciones entre ambas partes, con la posibilidad de que dicho período se prorrogara.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de fricción importante. Se esperaba que el acuerdo permitiera un período de libre navegación a través de la vía, que es vital para el transporte marítimo comercial por la que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo antes de la guerra.

Los ataques iraníes prácticamente cerraron el estrecho poco después de que comenzara la ofensiva estadounidense-israelí en febrero, sacudiendo la economía mundial. En respuesta, la Armada estadounidense impuso su propio bloqueo naval a los puertos y puestos energéticos iraníes en el Golfo Pérsico.

Según la interpretación estadounidense del memorando, el estrecho se reabriría de inmediato, declaró un funcionario, pero el bloqueo estadounidense se mantendría, aunque se reduciría gradualmente dependiendo de cuánto tráfico marítimo previo a la guerra restableciera Irán. La idea es incentivar a Teherán a desminar el estratégico estrecho rápidamente.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

El diplomático informado sobre el último acuerdo afirmó al diario que Irán había accedido a permitir que el tráfico marítimo volviera a los niveles previos a la guerra durante 30 días, mientras ambas partes negociaban un acuerdo final. A pesar de esta esperanza, el proceso de desminado y apertura del estrecho podría durar semanas. Teherán aún está debatiendo con Washington qué sucederá después, añadió.

El funcionario iraní afirmó que el acuerdo contempla el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en un plazo de 30 días y la apertura del estrecho de Ormuz durante las negociaciones. Estados Unidos no ha fijado ningún plazo, según indicó un funcionario norteamericano.

Los negociadores iraníes mantienen su postura de que Irán y Omán, cuyo territorio limita con el estrecho, tienen derecho a determinar si imponen algún tipo de tasa por el paso de los buques después de ese período, según afirman los mediadores.

El miércoles, el presidente Trump reiteró su afirmación de que la vía marítima internacional debería permanecer abierta a todos , sin peajes ni tasas.

Algunos negociadores estadounidenses han sugerido que el estatus a largo plazo del estrecho se debata en una segunda ronda de conversaciones, dijo el diplomático.

El acuerdo, también, hace referencia a un fondo de inversión para Irán. El funcionario iraní y un diplomático lo cifraron en 300 mil millones de dólares, pero otros funcionarios involucrados en la mediación no confirmaron la cantidad.

El funcionario iraní lo describió como un “programa de reconstrucción” que se le prometería a Irán en caso de que se firmara un acuerdo final. Anteriormente, en las negociaciones, Teherán había exigido reparaciones por los daños causados por los bombardeos, que algunos funcionarios iraníes estiman entre 300.000 y 1 billón de dólares.

Dos diplomáticos informados sobre el último borrador lo describieron como un “fondo de inversión” internacional, que Estados Unidos ayudaría a gestionar en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo. Los diplomáticos indicaron que los planes para dicho fondo se discutirían con mayor detalle durante el período de negociaciones.

Esta propuesta parece ser una variante de una idea anterior planteada por el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente. Ambos son inversores inmobiliarios, y algunos mediadores indicaron que habían sugerido promover proyectos inmobiliarios en Teherán y un fondo de inversión en caso de que se alcanzara un acuerdo.

Funcionarios iraníes afirmaron haber propuesto a los negociadores estadounidenses que las empresas estadounidenses, incluidas las principales corporaciones petroleras y energéticas, pudieran entrar en Irán para realizar inversiones y acuerdos de empresas conjuntas.