Descifra: El 53% de los chilenos no quiere que Argentina gane el Mundial

El próximo jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial de Fútbol. Un evento inédito desde todo punto de vista, pues será el primero organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, se transformará en la cita con el mayor número de participantes de la historia, con 48 selecciones.

Si bien Chile no logró la clasificación por tercera vez consecutiva, la fiebre mundialista se apodera poco a poco de la fanaticada, que sigue con atención las alternativas.

Así lo confirma un estudio de Descifra —una alianza entre Copesa y Artool— que lleva el título de “Termómetro Mundialista” y que fue realizado para DIRECTV y DGO, que transmitirán en vivo los 104 partidos del torneo a través de la señal DSPORTS.

El sondeo se realizó entre el 27 de abril y el 3 de mayo, y contempló a hombres y mujeres mayores de 18 años, de los segmentos socioeconómicos ABCD. Fueron encuestadas 803 personas, con un margen de error de +-3,5%, y un 95% de confianza. La técnica de recolección de datos empleada fue la de encuestas online autoaplicadas, con 20 preguntas cerradas y un tiempo de respuesta de seis minutos.

Dentro de las preguntas más relevantes, los encuestados respondieron sobre qué selección apoyarán en el Mundial, cuál es la favorita para quedarse con el trofeo, cuál será la sorpresa del certamen, cuál será la decepción, qué equipo es el que menos desea ver campeón y quién será el mejor jugador.

Apoyo sudamericano

Las preferencias de los chilenos sobre qué selección apoyarán en el Mundial están repartidas mayoritariamente en las dos principales potencias de la región.

Así, un 23% quiere que Brasil se corone en Norteamérica, mientras que un 17% se inclina por Argentina. Cierra el podio, con un 10%, Portugal. Más atrás aparecen Francia (8%), Alemania (7%) y España (6%). De todas maneras, un no despreciable 12% señala que no apoyará a ninguna selección.

Sobre las motivaciones para inclinarse por los equipos mencionados, un 36% señala que es por simpatía con esa selección, un 33% dice que es porque le gusta el país y su cultura, y un 12% afirma que es por su afinidad con algún jugador.

Favorito europeo

Sacando las simpatías de la ecuación, las preferencias sobre cuál es la selección favorita para ganar el Mundial cambian drásticamente. De esta forma, el favorito es Francia, con un 26%, seguido de Brasil, con un 20%. El actual campeón del mundo, Argentina, cierra el podio con un 13%.

Alemania (11%), España (10%) y Portugal (10%) son los elencos que completan el grupo mejor aspectado según los entrevistados.

Dentro de los segmentos socioeconómicos más altos, Francia es el máximo favorito (31% en el ABC1). Mientras que Brasil contempla su mayor apoyo en el C3 (24%) y Argentina tiene su principal nicho en el D, con un 22%.

Si se lleva a las estadísticas de lo que ha ocurrido durante este siglo, solo dos selecciones sudamericanas han podido coronarse: Brasil (2002) y Argentina (2022). El resto solo han sido selecciones del Viejo Continente (Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018).

Francia aparece como la gran candidata de los chilenos.

Sorpresa africana

En el apartado de las grandes sorpresas del Mundial, las preferencias nacionales se inclinan mayoritariamente por Marruecos, con un 27%, una selección que en Qatar 2022 deslumbró llegando hasta las semifinales. Mientras que, a nivel juvenil, los Leones del Atlas conquistaron el Mundial Sub 20 de Chile, ganándose el cariño de la fanaticada criolla.

Le sigue Noruega, cuya principal figura es el goleador Erling Haaland, con un 19%. Mientras que Senegal, Canadá y Paraguay cierran este podio con un 8% cada una. También un 8% señala que no sabe o no responde.

El campeón como decepción

Ante la consulta sobre qué selección será la gran decepción de Norteamérica 2026, un contundente 31% afirma que Argentina estará lejos del nivel que la llevó a quedarse con la copa del mundo hace cuatro años en Qatar.

Su escolta en este ítem es Brasil, con un 18%. El Scratch ha decepcionado desde 2006 en adelante. Su último título fue en Corea-Japón 2002 y su techo en los últimos 20 años ha sido alcanzar el cuarto puesto en 2014, tras el bochornoso 7-1 que le propinó Alemania en su casa. En el resto de las ediciones, la Verdeamarela quedó eliminada en los cuartos de final.

Más atrás, España (10%), Inglaterra (9%) y Portugal (8%) son candidatas para los entrevistados a ser la gran decepción de la justa planetaria.

Rechazo transandino

El estudio también apela a aspectos sentimentales, los que se ven reflejados en la pregunta sobre cuál es la selección que menos desean ver campeona. Ahí las preferencias se disparan con el índice más alto de toda la muestra: un 53% no quiere ver a Argentina levantar la copa otra vez. Casi nueve veces más que sus perseguidores en esta lista.

Detrás de la Albiceleste aparecen varias selecciones con porcentajes mínimos de rechazo: Brasil (6%), España (6%), Inglaterra (5%), Alemania (5%), Francia (5%) y México (4%), entre otros.

La cifra refleja la ambivalencia de los aficionados, pues el equipo de Lionel Messi si bien es el que más rechazo genera, igualmente es el segundo con más apoyo.

La histórica rivalidad en los últimos 11 años ha ido acompañada de las finales de Copa América que ganó la Roja en 2015 y 2016 y las burlas transandinas después de los tres fracasos eliminatorios consecutivos de los nacionales.

La lucha entre Mbappé y CR7

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son los jugadores preferidos por los encuestados para ser la figura del Mundial. El francés aventaja levemente al portugués, con un 19% sobre un 17%.

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé animan una cerrada lucha por ser el mejor del Mundial. Carmen Jaspersen

El podio lo completa el español Lamine Yamal, con un 12%. De este modo, los tres futbolistas que concentran el mayor apoyo provienen de selecciones que también están entre las más seguidas por la fanaticada (Francia, Portugal y España).

A pesar de estar en una condición similar que CR7, por edad y nivel, los participantes del estudio no creen que Lionel Messi sea el más destacado del certamen. De hecho, solo un 9% piensa que conseguirá serlo. También sorprende el escaso 4% que concentra Erling Haaland, a pesar de sus notables estadísticas goleadoras en el Manchester City y en la selección noruega.