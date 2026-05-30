Matías Claro, a fondo: “Tenemos todas las capacidades para seguir ilusionándonos en la Copa Libertadores”

Matías Claro (50 años) vive su primer gran hito como presidente de Cruzados. El 20 de abril, el ingeniero comercial reemplazó a Juan Tagle en la testera de la sociedad anónima. Ahora, tras poco más de un mes como nuevo timonel, la UC venció a Boca Juniors, en La Bombonera, se adjudicó el grupo D de la Copa Libertadores y clasificó a los octavos de final.

¿Cómo vivió el partido ante Boca en Buenos Aires?

La Bombonera no es un estadio fácil. Nos tocó la suerte de que el tremendo gol de Clemente fue justo al lado donde estábamos, así que lo pudimos ver de cerca. Éramos de los pocos que podían ver bien la cancha desde ahí. Al final pudimos recibir a los jugadores en la manga y en el camarín. Son emociones que se viven pocas veces en la vida.

¿Quedó conforme con el sorteo? Enfrentarán a Estudiantes...

Sí. Tenemos todas las capacidades para poder pasar esta llave y seguir ilusionándonos en una Copa Libertadores que ha sido tan linda para nosotros.

¿Abrocharon la renovación de Fernando Zuqui?

Estamos en eso. Tenemos que llegar a un acuerdo que sea favorable tanto para el jugador como para el club. Tati (José María Buljubasich) ya está en contacto con su representante y estamos viendo algo que pueda ser bueno tanto para él como para nosotros, porque estamos muy contentos con su desempeño. A pesar de haber pasado una lesión muy larga y complicada, volvió realmente a un muy buen nivel.

¿Extenderán el vínculo de Daniel Garnero? Tiene contrato hasta fin de año.

Estamos muy contentos con Daniel. Ha sido un entrenador muy bueno para nuestro equipo, no solo por los resultados, sino también por las relaciones humanas. Todos los años, al terminar las competencias, hacemos las evaluaciones correspondientes y, cuando llegue ese momento, ojalá podamos decir que nosotros estamos contentos con él y que él también se quiera quedar con nosotros.

¿Cómo ha sido su primer mes al mando de Cruzados?

Hace muchos años que no nos tocaba un mayo como este, tanto por Copa Libertadores como por Campeonato Nacional, con partidos muy duros. En algunos nos fue bien y en otros no tanto como hubiéramos querido. Pero creo que va a quedar en la historia. Estamos aquí, partiendo esta presidencia, pero con algunos años ya de experiencia como vicepresidente. Hemos estado trabajando muy fuerte con la gerencia deportiva en todo el proceso de modernización del proyecto deportivo de la UC.

Claro celebra junto al plantel de la UC en La Bombonera. Foto: Comunicaciones Cruzados

¿Qué características va a tener ese proceso de modernización?

Hay que tomar todo lo bueno que se venía haciendo y potenciarlo con mayor tecnología y mayor equipo humano, de manera de ocupar todo lo que se ha ido desarrollando en el fútbol en los últimos años para poder tomar mejores decisiones en la gerencia deportiva. La idea es que ventana a ventana podamos potenciar más nuestro plantel, para así pelear todos los campeonatos y pasar de fase en las copas internacionales.

Usted ha mencionado el “Proyecto C29”. ¿De qué se trata?

Está en desarrollo. Todavía nos faltan un par de meses para llegar a una versión final. Lo que sí puedo garantizar es que será un plan integral para el club. Una parte es el proyecto deportivo, pero será para el desarrollo de los próximos tres años de Cruzados. Queremos que sea la impronta de esta presidencia.

¿Es un peso ser el sucesor de Juan Tagle?

Cruzados es una institución estable y tenemos un grupo de accionistas de lujo. Aquí no hay antagonismos, sino una continuidad del trabajo, una renovación y un nuevo ciclo para darle nueva fuerza a lo que se venía haciendo. El legado de Juan es increíble. Lo que hace es dejar la vara alta a este nuevo directorio.

¿Traerán refuerzos para pelear por la Copa Libertadores?

El plantel se ha mostrado muy competitivo. Ganamos el grupo que era denominado “de la muerte”. Estamos muy enfocados en tratar de llegar a un buen acuerdo con Zuqui, que sea beneficioso para ambas partes. Vamos a estar atentos a esta ventana por si aparece alguna oportunidad. Hoy tenemos todos los cupos de extranjeros ocupados. Si aparece una oportunidad real, la vamos a tomar para reforzar el plantel actual. Si no, será en la próxima ventana.

Suman ingresos de US$ 5.610.000 por concepto de premios, ¿influye a la hora de pensar en potenciar el plantel?

Por supuesto. Nos da cierta holgura. Nosotros veníamos terminando el proceso de construcción del estadio, donde se estresaron bastante los recursos del club. Además, veníamos de tres años sin clasificación a copas internacionales. Estábamos en una situación bastante estrecha a nivel de caja. Hoy estamos en una posición más cómoda para poder mirar más a largo plazo. Obviamente, esos premios no son completamente líquidos para el club, porque hay costos operacionales, premios al plantel y otros gastos asociados.

¿Cómo es la distribución de premios con el plantel?

Está todo acordado. Tenemos una muy buena relación con el plantel y es una relación que llevamos hace muchos años, con acuerdos claros para las partes.

Una de las dudas cuando usted asumió era la continuidad de Buljubasich. ¿El Tati tiene el respaldo de Cruzados?

Cada vez que hay cambios se produce cierto nerviosismo con los cargos, pero estamos muy contentos con el trabajo de Tati. Es parte activa de este fortalecimiento del proyecto deportivo y cuenta con toda la confianza del directorio. Es la persona ideal para liderar este proceso de modernización.

Usted entra al directorio en 2022, después fue vicepresidente y ahora presidente. ¿Qué lo motivó a involucrarse en la UC?

Estábamos viendo el tremendo proyecto del estadio. Nos juntamos con algunos socios de Cruzados que buscaban recursos para financiar la construcción e hicimos una reflexión de corazón. Decidimos hacer estas inversiones para que se pudiera construir el estadio. Obviamente, cuando uno invierte en algo así, con el cariño que le tenemos al club, no espera dividendos ni nada parecido, sino que es un aporte genuino. Creemos que este estadio es el punto de partida de una nueva Católica, porque nos va a dar la posibilidad de crecer muchísimo y todo ese crecimiento queremos invertirlo en resultados deportivos.

¿Qué le dijo su padre cuando decidió ir por la presidencia? Él vivió la misma experiencia...

Me preguntó si estaba loco. Después, cuando le expliqué, me felicitó y me ofreció todo su apoyo. El fútbol es una actividad distinta a muchas otras. Yo tengo la suerte de haber estado en el CDF y conocer cómo funciona.

¿Va a tomar un rol activo en el Consejo de Presidentes?

Creo que los 32 clubes tienen que estar muy involucrados en el gobierno de la liga, especialmente, en esta época en que se van a definir muchas cosas a partir de la ley promulgada hace pocos días. Mi idea es tratar de ayudar y construir lo máximo posible para el crecimiento de esta actividad. Nosotros vivimos en el mundo del fútbol y, si el fútbol chileno crece, Católica también va a crecer. Nos interesa que la actividad se desarrolle por completo, porque así vamos a tener más posibilidades de competir en torneos tan lindos como la Copa Libertadores o la Sudamericana.

¿Qué le dijo Juan Tagle cuando asumió?

Me ha dado bastantes consejos. De hecho, después de dejar la presidencia de Cruzados, hizo un viaje para saldar un poco las deudas familiares después de tantos años en la dirigencia. Quedamos en volver a conversar después de este partido. Tiene una experiencia increíble, tengo una muy buena relación con él y espero que me pueda ayudar con toda su sabiduría y experiencia en esta nueva etapa. Juan es un cruzado de corazón y no tengo duda de que siempre estará ahí cuando Católica necesite algún consejo.

Cruzados no ha repartido dividendos, pero el presidente tiene salario, ¿mantendrá esa política?

Es algo que define la Junta de Accionistas. Ahora se decidió por mantenerla, porque se entiende que el cargo de presidente de Universidad Católica tiene funciones distintas a las del resto del directorio y requiere una dedicación de tiempo mucho mayor. Creemos que es un buen modelo. Es una renta razonable y permite que quien sea presidente pueda dedicarle todo el tiempo necesario a una institución tan intensa como la UC.