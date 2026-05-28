SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Con la presencia de la presidenta del Senado Paulina Núñez, el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, la firma estadounidense delineó su estrategia a futuro con la IA en el centro de todo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Este miércoles, Google celebró su decimoquinto aniversario desde la apertura de sus oficinas en Chile, consolidando al país como un polo de desarrollo tecnológico regional, según apuntó Edgardo Frías, director general de Google para la región Andina.

    En un encuentro en el MUT que reunió a ejecutivos de la compañía y altas autoridades de Estado, la firma estadounidense delineó su estrategia a futuro, fuertemente anclada en la Inteligencia Artificial y en la formación de capital humano, anunciando nuevas inyecciones de capital para programas locales.

    Uno de los ejes centrales fue la presentación de los datos del reporte “AI Sprinters”, elaborado por Google y Foresight Consultores, donde se explica que la adopción y masificación de la IA podría generar un impacto económico de entre US$ 36.432 millones y US$ 67.224 millones anuales para la economía chilena.

    Esta cifra representaría una inyección equivalente a entre un 11% y un 20% del PIB nacional, impulsada principalmente por el aumento de la productividad y la optimización de costos operativos en diversos sectores.

    Frías puso en contexto estas cifras señalando que el aniversario marca una nueva etapa competitiva para el país. “Nuestra historia en Chile refleja la evolución de un país que hoy abraza la IA como un pilar central de su productividad, y su potencial en este campo es extraordinario”, afirmó el ejecutivo.

    Nuevas inversiones

    Para materializar las proyecciones económicas, la compañía advirtió sobre la necesidad de acelerar la reconversión laboral. Google detalló su historial de inversión social en Chile -que según datos de la big tech supera los US$ 10 millones en la última década y media- y anunció tres nuevas iniciativas de financiamiento y capacitación.

    En primer lugar, se otorgarán 15 mil nuevas becas gratuitas, administradas por Talento Digital para Chile, para estudiar en Coursera. La principal novedad es la incorporación del “Certificado de IA Profesional”, diseñado para capacitar a trabajadores de cualquier sector en el uso de IA generativa, análisis de datos y automatización de tareas bajo un marco ético.

    Mediante un financiamiento directo de US$ 450.000 provenientes de Google.org, la compañía implementará un segundo programa, Experience AI, enfocado en escolares de 11 a 14 años. La iniciativa, desarrollada originalmente por Google DeepMind y Raspberry Pi, será ejecutada a nivel local en conjunto con la Fundación Kodea.

    Y finalmente se anunció una especialización en Data Centers, con un fondo de US$ 260.000 destinado a Duoc UC e INACAP, con recursos que buscan acelerar la formación técnica en infraestructura crítica, permitiendo la actualización de laboratorios físicos y la creación de entornos de realidad virtual en sedes como Quilicura.

    Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, comentó que “el avance de la IA debe ir acompañado de inversión en personas, educación e infraestructura digital”.

    Modernización e impacto social

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    La conmemoración contó con la presencia de autoridades que abordaron la dimensión institucional y diplomática de estas inversiones.

    Desde el Gobierno, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó cómo el despliegue tecnológico fortalece el posicionamiento de Chile en la red de comercio global.

    Durante su intervención, el titular de Relaciones Exteriores reflexionó: “Cuando una empresa global decide dónde poner sus activos más críticos -dónde invertir a quince, veinte o treinta años- no lo hace al azar ni únicamente por los recursos naturales de un territorio. Lo hace por algo más difícil de medir y mucho más difícil de construir: la confianza”.

    En sus palabras, el ministro destacó a Chile como un país de confianza, pero también hizo hincapié en el impacto ciudadano: “Mi deseo es que, cuando celebremos los próximos quince años, podamos mirar atrás y medir el éxito no solo en cables, servidores o centros de datos, sino en cuántas chilenas y cuántos chilenos encontraron en la tecnología una oportunidad real de crecer, y en cuánto valor decidimos crear juntos”.

    Lee también:

    Más sobre:GoogleInteligencia artificialChileFrancisco Pérez MackennaPaulina NúñezBrandon JuddEdgardo FríasTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    Lo más leído

    1.
    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    “Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

    2.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    3.
    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    4.
    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    5.
    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros
    El Deportivo

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026
    Cultura y entretención

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales