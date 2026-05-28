Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

Este miércoles, Google celebró su decimoquinto aniversario desde la apertura de sus oficinas en Chile, consolidando al país como un polo de desarrollo tecnológico regional, según apuntó Edgardo Frías, director general de Google para la región Andina.

En un encuentro en el MUT que reunió a ejecutivos de la compañía y altas autoridades de Estado, la firma estadounidense delineó su estrategia a futuro, fuertemente anclada en la Inteligencia Artificial y en la formación de capital humano, anunciando nuevas inyecciones de capital para programas locales.

Uno de los ejes centrales fue la presentación de los datos del reporte “AI Sprinters”, elaborado por Google y Foresight Consultores, donde se explica que la adopción y masificación de la IA podría generar un impacto económico de entre US$ 36.432 millones y US$ 67.224 millones anuales para la economía chilena .

Esta cifra representaría una inyección equivalente a entre un 11% y un 20% del PIB nacional , impulsada principalmente por el aumento de la productividad y la optimización de costos operativos en diversos sectores.

Frías puso en contexto estas cifras señalando que el aniversario marca una nueva etapa competitiva para el país. “Nuestra historia en Chile refleja la evolución de un país que hoy abraza la IA como un pilar central de su productividad, y su potencial en este campo es extraordinario”, afirmó el ejecutivo.

Nuevas inversiones

Para materializar las proyecciones económicas, la compañía advirtió sobre la necesidad de acelerar la reconversión laboral . Google detalló su historial de inversión social en Chile -que según datos de la big tech supera los US$ 10 millones en la última década y media- y anunció tres nuevas iniciativas de financiamiento y capacitación.

En primer lugar, se otorgarán 15 mil nuevas becas gratuitas , administradas por Talento Digital para Chile, para estudiar en Coursera. La principal novedad es la incorporación del “Certificado de IA Profesional”, diseñado para capacitar a trabajadores de cualquier sector en el uso de IA generativa, análisis de datos y automatización de tareas bajo un marco ético.

Mediante un financiamiento directo de US$ 450.000 provenientes de Google.org, la compañía implementará un segundo programa, Experience AI, enfocado en escolares de 11 a 14 años. La iniciativa, desarrollada originalmente por Google DeepMind y Raspberry Pi, será ejecutada a nivel local en conjunto con la Fundación Kodea.

Y finalmente se anunció una especialización en Data Centers, con un fondo de US$ 260.000 destinado a Duoc UC e INACAP , con recursos que buscan acelerar la formación técnica en infraestructura crítica, permitiendo la actualización de laboratorios físicos y la creación de entornos de realidad virtual en sedes como Quilicura.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, comentó que “el avance de la IA debe ir acompañado de inversión en personas, educación e infraestructura digital”.

Modernización e impacto social

Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

La conmemoración contó con la presencia de autoridades que abordaron la dimensión institucional y diplomática de estas inversiones.

Desde el Gobierno, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó cómo el despliegue tecnológico fortalece el posicionamiento de Chile en la red de comercio global .

Durante su intervención, el titular de Relaciones Exteriores reflexionó: “Cuando una empresa global decide dónde poner sus activos más críticos -dónde invertir a quince, veinte o treinta años- no lo hace al azar ni únicamente por los recursos naturales de un territorio. Lo hace por algo más difícil de medir y mucho más difícil de construir: la confianza”.

En sus palabras, el ministro destacó a Chile como un país de confianza, pero también hizo hincapié en el impacto ciudadano: “Mi deseo es que, cuando celebremos los próximos quince años, podamos mirar atrás y medir el éxito no solo en cables, servidores o centros de datos, sino en cuántas chilenas y cuántos chilenos encontraron en la tecnología una oportunidad real de crecer, y en cuánto valor decidimos crear juntos”.