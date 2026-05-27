Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio. Foto: referencial.

Una investigación publicada a mediados de mayo en la revista Nature sugiere haber identificado una cantidad ideal de horas de sueño para tener un envejecimiento saludable.

Los autores del reciente trabajo aseguran que la cantidad que cada persona necesita puede variar en relación a factores como la genética, el entorno y el estilo de vida, entre otros.

Sin embargo, su estudio sugiere que existe un punto óptimo de sueño de entre 6,4 y 7,8 horas por noche, en promedio .

De acuerdo a los investigadores, las personas que se mantuvieron en ese rango mostraron un mejor funcionamiento del sistema inmunitario, el cerebro y el corazón, así como de otros órganos .

Para llegar a esa conclusión, realizaron mediciones a nivel molecular. Utilizaron modelos estadísticos para determinar qué cantidades de sueño se asocian con cambios moleculares compatibles con el envejecimiento acelerado.

Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio. Foto: referencial.

Cuál es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable

El profesor asistente de radiología en la Universidad de Columbia y autor principal del estudio, Junhao Wen, declaró en una entrevista con el Washington Post que “la clave es dormir de forma constante, entre 6 y 8 horas diarias” .

“Sabemos que esto beneficia la salud en general” , agregó.

Wen ha liderado distintas investigaciones relacionadas con los relojes biológicos de envejecimiento.

Según explicó al citado periódico, han utilizado datos biométricos y aprendizaje automático, para así determinar la edad fisiológica de cada órgano.

“La hipótesis es que los diferentes órganos, incluso en una misma persona, envejecen a ritmos distintos” , afirmó.

Para la investigación publicada en Nature a mediados de mayo, Wen y sus colegas utilizaron la base de datos de UK Biobank, un estudio longitudinal con unos 500.000 voluntarios de Reino Unido.

Desarrollaron relojes de envejecimiento para los órganos de todo el cuerpo, con el objetivo de comprobar si el envejecimiento de las distintas partes estaba relacionado con la cantidad de sueño.

Sus mediciones reflejaron que, en casi todos los órganos, dormir demasiado o muy poco se asoció con un envejecimiento acelerado, afirmó al Post.

“La duración del sueño corta (menos de 6 horas) y larga (más de 8 horas), en comparación con una duración normal del sueño (entre 6 y 8 horas), se asocia con un mayor riesgo de enfermedades sistémicas más allá del cerebro y mortalidad por todas las causas” , escribieron los autores en la publicación de Nature.

Sostienen que sus hallazgos resaltan “el potencial de la optimización del sueño para promover un envejecimiento saludable, reducir el riesgo de enfermedades y prolongar la longevidad”.

No obstante, Wen reconoció que el reciente estuvo tiene limitaciones . Por ejemplo, los datos de UK Biobank están sesgados hacia personas de ascendencia europea blanca, afirmó.

Dijo que se requieren más investigaciones para descifrar esta relación en una población más general.

Pese a lo anterior, subrayó que los hallazgos no pretenden ser una regla general. Comentó que los datos que entregaron son un promedio, pero que muchas personas podrían necesitar más o menos horas de sueño .

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.