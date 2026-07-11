Gobierno reporta normalización de rutas y avanza a fase de recuperación en zona centro-sur por sistema frontal

El gobierno entregó un balance respecto al sistema frontal que afectó con fuerza a la zona centro-sur y al territorio insular del país durante las últimas jornadas. De acuerdo con las autoridades, la emergencia meteorológica ha evolucionado de “manera favorable”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó los trabajos preventivos y de despeje realizados en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas, las delegaciones presidenciales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), municipios, las Fuerzas Armadas y Bomberos.

En particular, la autoridad informó que los caminos de la Región de Los Ríos se encuentran completamente habilitados y transitables , superando las principales contingencias detectadas en la comuna de Corral.

“Estamos intensificando los catastros para determinar los niveles de apoyo que necesitará la comunidad de Corral y seguiremos trabajando hasta dar por superada esta emergencia lo antes posible”, afirmó Pavez.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, puntualizó que los focos de mayor atención y afectación hidrológica se concentraron en la Región del Maule, donde las intensas precipitaciones registradas en la zona cordillerana provocaron un incremento sustancial en diversos cursos de agua.

A raíz de esta situación, el organismo mantiene vigentes las medidas de Alerta Roja para las comunas de Molina, Linares y Longaví por riesgo de desbordamiento.

Con todo, Senapred enfatizó que, pese a los desbordamientos e inundaciones de terrenos, no se registran situaciones de afectación a personas o heridos en ninguna de las localidades mencionadas.

Asimismo, en la comuna de San Clemente se decretó Alerta Amarilla debido al incremento del caudal del río Maule, cuyo comportamiento permanece bajo estricta vigilancia por la Dirección General de Aguas (DGA) y Senapred.

En la misma zona, el aumento del caudal del Estero Tricahue ha dejado a 21 personas en condición de aislamiento preventivo, quienes se encuentran bajo monitoreo de las autoridades de emergencia.

Asimismo, el sistema frontal también causó estragos en la comuna de Rapa Nui, donde se reportaron ráfagas de viento que ocasionaron el desprendimiento de techumbres y la caída de diversos árboles en zonas públicas.

Según el último balance, el viento provocó la interrupción total del suministro eléctrico en la isla y los equipos municipales mantienen bajo evaluación los daños estructurales de unas 10 viviendas afectadas.