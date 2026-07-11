SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno reporta normalización de rutas y avanza a fase de recuperación en zona centro-sur por sistema frontal

    Desde Senapred se mantiene la alerta roja para las comunas de Molina, Linares y Longaví por riesgos de desbordamientos de ríos; mientras que se mantiene alerta amarilla en San Clemente por el incremento del caudal del río Maule.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El gobierno entregó un balance respecto al sistema frontal que afectó con fuerza a la zona centro-sur y al territorio insular del país durante las últimas jornadas. De acuerdo con las autoridades, la emergencia meteorológica ha evolucionado de “manera favorable”.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó los trabajos preventivos y de despeje realizados en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas, las delegaciones presidenciales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), municipios, las Fuerzas Armadas y Bomberos.

    En particular, la autoridad informó que los caminos de la Región de Los Ríos se encuentran completamente habilitados y transitables, superando las principales contingencias detectadas en la comuna de Corral.

    “Estamos intensificando los catastros para determinar los niveles de apoyo que necesitará la comunidad de Corral y seguiremos trabajando hasta dar por superada esta emergencia lo antes posible”, afirmó Pavez.

    Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, puntualizó que los focos de mayor atención y afectación hidrológica se concentraron en la Región del Maule, donde las intensas precipitaciones registradas en la zona cordillerana provocaron un incremento sustancial en diversos cursos de agua.

    A raíz de esta situación, el organismo mantiene vigentes las medidas de Alerta Roja para las comunas de Molina, Linares y Longaví por riesgo de desbordamiento.

    Con todo, Senapred enfatizó que, pese a los desbordamientos e inundaciones de terrenos, no se registran situaciones de afectación a personas o heridos en ninguna de las localidades mencionadas.

    Asimismo, en la comuna de San Clemente se decretó Alerta Amarilla debido al incremento del caudal del río Maule, cuyo comportamiento permanece bajo estricta vigilancia por la Dirección General de Aguas (DGA) y Senapred.

    En la misma zona, el aumento del caudal del Estero Tricahue ha dejado a 21 personas en condición de aislamiento preventivo, quienes se encuentran bajo monitoreo de las autoridades de emergencia.

    Asimismo, el sistema frontal también causó estragos en la comuna de Rapa Nui, donde se reportaron ráfagas de viento que ocasionaron el desprendimiento de techumbres y la caída de diversos árboles en zonas públicas.

    Según el último balance, el viento provocó la interrupción total del suministro eléctrico en la isla y los equipos municipales mantienen bajo evaluación los daños estructurales de unas 10 viviendas afectadas.

    Lee también:

    Más sobre:Sistema frontalSenapredSubsecretaria del InteriorMáximo PavezAlicia CebriánRegión del MauleRegión de Los RíosLluviasDesbordesInundacionesCorralMolinaLinaresLongavíRío MauleSan ClementeRapa NuiEstero Tricahue

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Lo más leído

    1.
    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    2.
    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    Ministerio Público descarta que en denuncia de detective que acusó corrupción en la PDI exista investigación contra un fiscal

    3.
    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    Decretan prisión preventiva para ciudadana colombiana extraditada por robo con homicidio ocurrido en 2023

    4.
    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    5.
    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    6.
    Autoridades coordinan extradición de exalcaldesa Karen Rojo a casi cuatro años de su detención en Países Bajos

    Autoridades coordinan extradición de exalcaldesa Karen Rojo a casi cuatro años de su detención en Países Bajos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina
    Chile

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política
    Negocios

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Cuando crecer no basta

    Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”
    El Deportivo

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut
    Mundo

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo