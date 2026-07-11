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    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    Durante el procedimiento capturaron al principal investigado por un homicidio frustrado ocurrido en febrero.

    Por 
    Sofía Álvarez
    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    Con ocho detenciones ejecutadas, una serie de allanamientos de la Policía de Investigaciones en la comuna San Javier, ubicada en la región del Maule, permitió la desarticulación de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

    La acreditación del rol del grupo en la venta de diferentes sustancias ilícitas por Villa Alegre y San Javier, además de su vinculación con delitos asociados al uso de armas, fue establecida con diversas técnicas investigativas. La Fiscalía Local de San Javier lideró la indagatoria, que fue desarrollada por varios meses por el Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Javier.

    El análisis permitió consolidar que el grupo “utilizaba armas de fuego, menores de edad y mantenía atemorizados a vecinos del sector”, según detalló el persecutor jefe de San Javier, Patricio Caroca.

    Con estos antecedentes, más de 100 detectives de las regiones del Maule, O’Higgins, Ñuble, Biobío y Metropolitana participaron del allanamiento de 15 domicilios durante el 10 de julio.

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    El operativo permitió la incautación de 224,25 gramos de cocaína base, equivalentes a más de 2.200 dosis. Asimismo, el decomiso de cuatro armas de fuego, cinco chalecos de seguridad, municiones, $574 mil en efectivo y un auto Toyota Rush, utilizado para distribuir las sustancias ilícitas.

    Tres mujeres y cinco hombres fueron aprehendidos en el proceso. En total, siete de ellos quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.

    Dentro de los imputados figura el principal asociado a un delito ocurrido a inicios de este año. “El equipo MT-0 de la Bicrim San Javier con la Brigada de Homicidios (BH) de Linares realizaron una investigación por un homicidio frustrado ocurrido en febrero” y su presunto autor fue detenido en estos allanamientos, de acuerdo con el subprefecto Eduardo Fariña, jefe de la Prefectura Provincial Linares.

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

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