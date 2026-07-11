Senapred reporta 21 personas aisladas en el Maule por sistema frontal y 10 viviendas dañadas en Isla de Pascua por fuertes vientos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó la noche de este viernes un balance sobre el evento meteorológico que afecta a la zona centro sur del país, reportando personas aisladas en el Maule y viviendas dañadas en Isla de Pascua por fuertes vientos.

En el informe, la Directora Nacional del organismo, Alicia Cebrián, dijo que el sistema frontal ha afectado con mayor intensidad a la Región del Maule, donde se registraron intensas precipitaciones en la cordillera

Ante esto, se declaró “alerta roja por desborde para la comuna de Molina, por el río Palos, y para la comuna de Linares y Longarí, por el desborde del río Achiguero”, detalló Cebrián, aclarando que en ambas localidades no se registran situaciones de afectación a personas.

“En horas de esta tarde también se declaró alerta amarilla para la comuna de San Clemente por aumento de caudales del río Maule”, ante lo que la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección Regional de Senapred se mantienen en monitoreo del caudal de aguas abajo, añadió.

La directora asimismo dio a conocer que debido al aumento del caudal en el estero Tricahue, en la comuna de San Clemente, se mantienen aisladas 21 personas.

#AHORA | El Subsecretario del @SubseInterior, Máximo Pavez, y la Directora Nacional de @senapred, Alicia Cebrián, entregan un nuevo balance acerca del evento meteorológico en la zona centro sur del país. #InviernoPreparado pic.twitter.com/pJrdD1WDE6 — SENAPRED (@Senapred) July 11, 2026

En su balance, Cebrián también abordó la situación de Isla de Pascua tras el temporal de viento y lluvia que la afectó este viernes, señalando que en esta zona insular se reportaron 10 viviendas con daños en evaluación por desprendimientos de techumbres y caídas de árboles a causa de fuertes ráfagas.

Respecto a la interrupción del suministro eléctrico que afectó a la totalidad de la isla, informó que este se ha comenzado a restablecer de manera paulatina.

Caminos transitables y calles despejadas en Región de los Ríos

Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior, Máximo Pavez, se refirió a los efectos del sistema frontal en la Región de Los Ríos, informando que la totalidad de los caminos de la zona se encuentran “despejados y transitables”.

Pavez además indicó que, gracias al trabajo de la delegación presidencial regional, la dirección regional de Senapred, personal municipal, las fuerzas armadas y de bomberos, “las calles de la comuna de Corral se encuentran despejadas, en especial la calle Chacabuco”.

Trabajo de despeje de calles en Corral. Imagen @SenapredRios en X.