Chile presenta oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

En una ceremonia realizada en el Polideportivo de Ñuñoa, la Federación de Voleibol de Chile presentó oficialmente a Zuri, la mascota del Campeonato Mundial Femenino U17 de Voleibol Chile 2026. El evento marca el inicio de la cuenta regresiva para el certamen deportivo más relevante organizado por el voleibol nacional, contando con la presencia de autoridades, representantes de la federación, la selección chilena U17 y cientos de estudiantes.

Durante el encuentro se recordó que Chile recibirá a las 24 mejores selecciones del planeta. La selección chilena integrará el Grupo A junto a Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa.

Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, destacó el vínculo de la mascota con las deportistas: “Zuri es más que una mascota; es un símbolo de identidad elegido por las propias jugadoras. Queremos que el público la sienta cercana y que todo el país se vuelque a apoyar a nuestras seleccionadas, quienes serán las grandes protagonistas en la cancha”.

Zuri, inspirada en la fauna local, representa la energía, la agilidad y el trabajo en equipo. Como embajadora oficial, recorrerá el país para acercar el evento a familias y aficionados.

Por su parte, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino Madrid, valoró el trabajo organizativo: “Contamos con el respaldo clave de la UGED y el Ministerio del Deporte para afrontar este desafío. Quedan 27 días y, aunque hay nervios, estamos convencidos de que vamos por el camino correcto para entregarle las mejores condiciones a nuestras jugadoras, las futuras referentes del voleibol”.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel Ramírez, también valoró el alcance del evento: “Traer un Mundial a Chile requiere años de planificación y un trabajo comprometido. Es un motivo de orgullo que la Fevochi lo haya conseguido y estoy seguro de que este evento marcará un hito histórico para nuestro país”.