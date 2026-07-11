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    Expresidente peruano Pedro Castillo reclama su liberación tras un informe de la ONU que denuncia su arresto arbitrario

    El exmandatario afirmó que el documento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) viene a confirmar que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano “violentó flagrantemente” sus Derechos Humanos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Pedro Castillo, expresidente de Perú. Foto: Europa Press/Contacto/stringer - Archivo.

    El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este viernes su liberación, después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas concluyera en un informe publicado el jueves que su detención fue arbitraria y además recomendara su liberación.

    Castillo declaró en un mensaje en redes sociales que esta “histórica decisión” viene a confirmar “de manera inequívoca” que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano “violentó flagrantemente” sus Derechos Humanos.

    “Fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”, señaló en una publicación en X, en la que se hace eco de la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria para que se concrete su puesta en libertad.

    “El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto ‘alzamiento en armas’ que nunca ocurrió”, apuntó.

    De la misma forma, el exmandatario peruano apeló a “todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como a las instancias de la administración de justicia de Perú” para que acaten “de inmediato” y apliquen “lo dispuesto por esta instancia de Naciones Unidas”, pues de ignorarlo se coloca al Estado peruano “en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”.

    Castillo se encuentra cumpliendo una pena de 11 años de prisión por delitos de rebelión a causa del intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y convocar una nueva constituyente en respuesta al bloqueo que el Legislativo impuso a sus intentos de poner en marcha nuevas leyes.

    Además de esta condena, Castillo tiene abierto otro frente judicial por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.

    Más sobre:PerúPedro CastilloExpresidenteONUInformeGTDALiberaciónMundo

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