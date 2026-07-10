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    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Renato Vélez fue invitado por una fundación de medios de comunicación de Irán. Fue testigo de las ceremonias en Teherán, así como en Mashhad, donde el ayatola fue enterrado este jueves.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Procesión fúnebre por el fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei.

    Irán cerró finalmente este jueves los seis días de funerales de Estado para el exlíder supremo Alí Jamenei. Tras un paso por Irak, sus restos fueron trasladados a su ciudad natal de Mashhad para ser enterrado. Un día marcado por un fervor popular inmenso, pero también por una nueva escalada militar entre Teherán y Washington.

    Testigo de todas estas ceremonias fue el analista internacional e investigador Renato Vélez, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, magister en Estudios Internacionales y doctor en Estudios Americanos de la USACH. Especialista en Medio Oriente, además de asesor de la consultora Mundo Conectado, Vélez comentó a La Tercera cómo se gestó su viaje a Irán.

    Renato Vélez durante las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei. Foto: Renato Vélez

    “Cuando comenzó la guerra, una fundación de medios de comunicación de Irán comenzó a organizar tours para periodistas y creadores de contenido, para que pudiesen recoger información de primera fuente. En este caso, se presentó la posibilidad de visitar Irán en el contexto de los funerales del ayatola Jamenei, y participar también de actividades anexas como foros y exposiciones. Después de ver la convocatoria, los contacté, fui seleccionado y aquí estamos”, relata.

    La última etapa de las exequias se desarrolló en medio de la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, los más importantes desde la firma el 17 de junio de un protocolo de acuerdo que refrendó el alto el fuego de abril. En medio de un nuevo repunte de las tensiones, la conexión ferroviaria entre Teherán y Mashhad, de unos 800 kilómetros, fue suspendida después de ataques nocturnos de las fuerzas estadounidenses.

    Procesión fúnebre por el fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei.

    “Originalmente el funeral estaba programado para las 8 de la mañana (del jueves), pero como la situación se demoró en Irak, empezó a las 2 de la tarde y hubo movilización muy masiva de gente hasta más o menos las 10 y media, 11 de la noche. Y todo esto se concentró en el santuario de Imán Reza, que es el lugar de mayor importancia religiosa para Irán. El entierro se hizo de una manera más privada después de lo que fue la procesión”, detalla Vélez.

    El experto señala que este viernes la ciudad estaba “súper tranquila comparado con el ruido que había hasta el jueves”. “También hubo ataques de Estados Unidos y uno de esos le pegó a la vía férrea de la línea que conecta Teherán con Mashhad, que es la línea que nosotros habíamos utilizado para llegar aquí a esta ciudad.

    “Entonces, estábamos un poquito en la incertidumbre de ver cómo íbamos a volver a Teherán, porque desde la capital ahí ya termina este viaje y cada uno regresa a su país. Y eso afortunadamente se solucionó. Y ya el día de mañana (sábado) vamos a estar volviendo”, comenta.

    Procesión fúnebre por el fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei.

    Vélez también analiza el significado del funeral masivo de Jamenei. “A nivel interno y externo, la ceremonia del funeral buscaba presentar al mundo la legitimidad del liderazgo del ayatola Jamenei y de su sucesor Mojtaba, a través de la movilización masiva de la población. Unos 15 millones de personas participaron durante los tres días de actividades en Teherán, y otros tantos hicieron lo mismo en Qom y durante el paso del cortejo por Irak”, apunta.

    Y sobre la ausencia del heredero en el funeral, Vélez dice que “se ha informado que Mojtaba pidió estar presencialmente en las ceremonias, pero el aparato de seguridad estimó que no era el momento. Algunos de sus hermanos estuvieron presentes, así como el jefe de la Guardia Revolucionaria que apareció públicamente por primera vez desde el estallido de la guerra”.

    Más sobre:La Tercera PMIránJameneifuneralesTeheránMashhadIrakQomEE.UU.Mojtaba

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