Gobierno anuncia 20.000 subsidios adicionales al empleo y eleva a $ 50.000 millones el monto para levantar mercado laboral

El presidente José Antonio Kast encabezó la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, la cual se da en el contexto del complejo momento del mercado laboral con más de 40 meses con tasas de desocupación por encima de 8%.

En ese contexto, el gobierno dio a conocer nuevas medidas para empujar el trabajo, las cuales son una ampliación de los anuncios de la semana pasada, los cuales tienen como objetivo conseguir 50.000 nuevas plazas laborales a octubre.

En ese contexto, el Ejecutivo anunció esta tarde que concretaron el financiamiento de empleos adicionales a los 5.000 anunciados la semana pasada y que ahora se agregarán 20.000 subsidios a través de Sence, “que van a estar disponibles desde el 15 de este mes para su postulación”, dijo el Biministro, Daniel Mas.

El secretario de Estado dijo que para ellos iban a sumar $ 20.000 millones en fondos de Subdere y un adicional de $ 5.000 millones a través de programas de Sercotec, también disponibles en los plazos establecidos.

Mas dijo que con estas medidas, el gobierno totaliza un paquete de $ 50.000 millones “que son concretos” para generar empleo.

En la reunión de la Mesa Interministerial participaron además los gobernadores regionales y, según Mas, están dichas autoridades están muy disponibles para trabajar en conjunto con el gobierno. La cartera informó que hubo un acuerdo con los gobernadores para aportar recursos complementarios, en una lógica de cofinanciamiento, a través de Agorechi.

“Hemos acordado trabajar en un uno más uno, es decir, aportar como gobiernos regionales en un monto similar que está poniendo hoy día a disposición el gobierno, con lo cual podríamos hacer crecer la cantidad de empleos a los que podemos llegar”, dijo el ministro.

En la conferencia de prensa post reunión de la Mesa, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, advirtió sobre la difícil situación que enfrenta la actividad laboral, destacando al mismo tempo las iniciativas que empuja el Ejecutivo.

“Acá ya no se trata de mirar hacia atrás, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, nos estamos haciendo cargo como gobierno en distintas líneas de acción”, afirmó la autoridad.