Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

El ministro de Economía, Daniel Mas, explica el proyecto de Megarreforma del gobierno. Sebastián Cisternas/Aton Chile.

En el marco del complejo momento del mercado laboral, el gobierno anunció este jueves su plan de subsidios a la contratación, medida con la que esperan generar 50 mil empleos en los próximos meses.

El anuncio se dio tras la reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo, en la que participan los ministerios de Economía, Trabajo, y Mujer.

Según informó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se trata de 5.000 subsidios de aproximadamente el 50% de un sueldo mínimo con un tope de 200 cupos por empresa, y tendría una duración de cuatro meses.

“Este es un primer paso es para anticiparnos a la implementación de otras medidas que tenemos como como gobierno”, dijo el biministro.

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