Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

Han pasado 40 años desde que Isabel, Mayte y Fernanda cautivaron la Latinoamérica con sus voces con su primer disco Pandora, el que marcó el debut del grupo en el prestigioso programa de televisión Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, es ahí donde comienza la historia de éxito del primer trío vocal de América Latina y el próximo sábado 7 de noviembre llegarán a Gran Arena Monticello con los grandes éxitos de la exitosa trayectoria del trío.

El 2025, Pandora celebró 40 años de trayectoria con un medley titulado “40 Non Stop” un remix de temas como: “Solo Él y yo”, “Cómo Te Va Mi Amor”,” Como Una Mariposa”, “Cuando No estás Conmigo” y “No Puedo Dejar de Pensar En Ti” este será el primer sencillo de un álbum de una selección de covers con algunas de las canciones más icónicas de las últimas 40 décadas.

Este no sólo es un álbum; es un tributo a la música y a la trayectoria de Pandora, que a lo largo de estos 40 años ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Este concepto, que no había sido explorado anteriormente por el trío femenino, busca celebrar la rica historia musical que han construido juntas.

Finalizaron el año recibiendo el premio a la excelencia musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación, durante la entrega anual de los Premios Especiales, realizada en el marco de la semana de Latín Grammy.

Coordenadas

Sábado 7 de noviembre

20.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster desde el jueves 20 de agosto a las 12.00 horas.