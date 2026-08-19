En prisión preventiva dos sujetos por disparos contra edificio consistorial de Municipalidad de Coquimbo

Dos sujetos fueron enviados a prisión preventiva esta jornada, luego de ser detenidos por su eventual responsabilidad en los disparos que recibió el edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo el pasado 30 de julio.

Durante la audiencia, se les formalizó por disparos injustificados, porte de arma, porte de municiones y daños.

La detención se concretó gracias al trabajo del OS-9 y Labocar de Carabineros, en la Parte Alta de la comuna de Coquimbo, donde se desplegó un importante contingente policial.

En ese contexto, se detuvo a dos sujetos, de 30 y 32 años, con un amplio prontuario policial y con antecedentes penales. El de mayor edad, cumplió una pena por un homicidio ocurrido en septiembre de 2009, además de tener antecedentes por robo por sorpresa, robo en lugar habitado y no habitado, robo con violencia, con intimidación, además de tráfico de drogas, entre otros.

En tanto, el de 30 años, cuenta con antecedentes por distintos robos, porte de arma cortante, estafa y lesiones menos graves, entre otros.

De acuerdo con la investigación expuesta en la audiencia, ambos se habrían trasladado en un vehículo por avenida Costanera hasta las ruinas del Mercado del Mar, descendieron del automóvil portando armas calibre 9 milímetros y habrían abierto fuego en reiteradas ocasiones. Estos causaron daños avaluados en 500 mil pesos en ventanales termolaminados del edificio consistorial, específicamente en los pisos 4 y 6.

Otro disparo no alcanzó a traspasar una ventana, mientras que otro impactó contra una ventana y dependencias del octavo piso.

El fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, afirmó que “los medios de prueba más importante son los análisis balísticos, de las trayectorias de disparos y la recopilación de cámaras del sector, en horarios previos, en horario de los disparos y después de ellos, además de declaración de testigos”.

Los sujetos fueron calificados como un peligro para la seguridad de la sociedad y se consideró su riesgo de fuga, decretándose su prisión preventiva. Además, se otorgó un plazo de 90 días para la investigación.