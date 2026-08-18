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    Detienen a dos sujetos imputados como los autores de los disparos en contra del edificio consistorial de Coquimbo

    El hecho ocurrió el pasado 30 de julio, cuando el edificio fue objeto de múltiples impactos de bala en sus pisos 4,6 y 8. Los detenidos serían hombres chilenos con un amplio prontuario policial.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Detienen a dos sujetos imputados como los autores de los disparos en contra del edificio consistorial de Coquimbo Prensa Carabineros de Coquimbo

    Un amplio operativo por parte de Carabineros permitió durante la tarde del lunes la captura de dos sujetos involucrados en los disparos en contra de la municipalidad de Coquimbo el pasado 30 de julio.

    La captura fue coordinada por personal del OS-9 y Labocar de Carabineros en la Parte Alta de Coquimbo.

    Según la información por parte de Carabineros, los detenidos serían dos hombres chilenos de 30 y 32 años, con antecedentes penales y más de 22 reiteraciones entre ambos. Uno de los detenidos incluso había cumplido condena por un homicidio ocurrido en septiembre de 2009.

    Prensa Carabineros de Coquimbo

    “A través de una investigación en terreno y rigurosos peritajes científicos y técnicos se logró posicionar a los involucrados en la zona de los disparos, incautando además evidencia vinculante, como vestimentas utilizadas al momento de cometer el ilícito”, detalló sobre el operativo el coronel de Carabineros Juan Escobar, de la prefectura de Coquimbo.

    Así, tras dos semanas continúa la investigación del hecho ocurrido el pasado 30 de julio, cuando el edificio consistorial de la municipalidad de Coquimbo fue objeto de múltiples disparos en sus pisos 4, 6 y 8. Finalmente al menos dos impactos balísticos dieron en ventanales del piso 6, según se pudo conocer en aquella jornada.

    Mientras desde la Fiscalía se instruyó medidas de protección para el personal municipal, el hecho fue condenado transversalmente.

    Más sobre:CarabinerosCoquimboDisparosOS-9

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