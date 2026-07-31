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    Indagan ataque a disparos en contra del edificio consistorial de Coquimbo: alcalde Manouchehri califica hecho de “grave”

    “No sabemos todavía quién está detrás de este hecho y no vamos a especular", sostuvo el jefe comunal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, calificó de “grave” el ataque a disparos que afectó el edificio consistorial de la comuna y aseguró que el municipio continuará funcionando con normalidad.

    Carabineros y la Fiscalía de Coquimbo están desarrollando diligencias investigativas para esclarecer el hecho registrado durante la madrugada de este viernes.

    Dos impactos balísticos fueron detectados en ventanales del sexto piso, en el que funcionan dependencias municipales.

    “Es un hecho grave y lo estamos tratando con toda la seriedad que corresponde. Los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía, que realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vamos a colaborar plenamente y esperamos una investigación rápida, rigurosa y que determine quiénes son los responsables”, manifestó el jefe comunal.

    El alcalde Ali Manouchehri precisó que por ahora no existen antecedentes que permitan establecer el origen o la motivación del ataque, por lo que llamó a esperar el resultado de la investigación.

    “No sabemos todavía quién está detrás de este hecho y no vamos a especular. Pero quiero ser muy claro: atacar un edificio público es atacar a Coquimbo y a cada vecino que espera que su municipio pueda trabajar con seguridad y sin amenazas”, afirmó.

    Por su parte, el mayor David Gallardo Pérez, comisario de la 2° Comisaría de Carabineros de Coquimbo, informó que la denuncia fue acogida inmediatamente y que, por instrucción del Ministerio Público, personal especializado quedó a cargo de las diligencias.

    “Hemos recibido una denuncia por parte de personal de la Municipalidad de Coquimbo, advirtiendo impactos balísticos en los ventanales del edificio consistorial. Acogimos la denuncia y dimos cuenta al Ministerio Público, que determinó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial y de Labocar para realizar el levantamiento de evidencias e indagar el hecho”, explicó.

    El oficial añadió que los equipos especializados realizarán “todas las diligencias necesarias para establecer de manera técnica y científica cómo ocurrieron estos disparos y cuál fue su dinámica”.

    Fiscalía dispuso medidas de protección

    La Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Norte instruyó una serie de diligencias a raíz de estos hechos, inicialmente entendidos como disparos injustificados.

    Personal de seguridad sostiene que escuchó tres detonaciones que aparentemente corresponderían a un arma de fuego y uno de los disparos habría ido a dar contra una garita, según se investiga. Posteriormente, se encontró uno de los proyectiles que habían sido percutados.

    La fiscal Yocelyn Weisser ordenó diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para acciones como la recopilación de registros de cámaras, peritajes científicos y ubicación de posibles testigos, entre otras.

    Además la Fiscalía dispuso medidas de protección al personal municipal.

    “Un disparo contra la democracia”

    Frente a estos hechos, el Partido Socialista (PS) emitió una declaración en el que manifiesta que “condena enérgicamente el ataque” y expresa su solidaridad con el alcalde, recordando que la comuna está enfrentando los estragos causados por las intensas lluvias de este invierno.

    “Se trata de un hecho de extrema gravedad que no puede ser relativizado. Un disparo contra una municipalidad es un disparo contra la democracia, contra las instituciones públicas y contra el derecho de las autoridades elegidas por la ciudadanía a ejercer libremente su mandato, sin amenazas ni intimidaciones", recalcó la tienda opositora.

    El PS llamó al gobierno del Presidente José Antonio Kast “a disponer todas las acciones necesarias para esclarecer estos hechos con la máxima celeridad, hacerse parte de la querella correspondiente y adoptar las medidas de protección necesarias para resguardar al alcalde, a las y los funcionarios municipales y a quienes ejercen responsabilidades públicas”.

    “El Estado tiene el deber de garantizar que alcaldes, concejales y autoridades electas puedan ejercer sus funciones sin presiones, amenazas ni miedo”, enfatizó el partido.

    Más sobre:PolicialCoquimboCarabinerosAli Manouchehri

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