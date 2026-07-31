Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica y bate récord en Chile

El público que fue a ver Spider-Man: Sin camino a casa (2021) salió golpeado por un final devastador. A cambio de salvar al mundo del colapso –y tras contar con la ayuda proporcionada por los Peter Parker de otros universos–, el protagonista (Tom Holland) estuvo dispuesto a pagar un alto costo: gracias a un hechizo de Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), ya nadie lo recuerda.

Esa decisión implica que ha desaparecido por completo de la memoria de MJ (Zendaya), su novia, y de la de Ned (Jacob Batalon), su mejor amigo. Él, en cambio, los recuerda perfectamente y los extraña de manera entrañable. También tiene fresco el dolor producido por la muerte de la tía May (Marisa Tomei), fallecida a manos de un letal ataque del Duende Verde (Willem Dafoe).

Incluso varios años después de haber antepuesto el bien colectivo al bien personal, Peter debe lidiar con las consecuencias de esa decisión y, como podemos imaginar, no es tarea sencilla. Sobre esos elementos se construye Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta película en solitario del personaje encarnado por Holland, que acaba de llegar a los cines chilenos.

Apartado de su círculo más íntimo, el Hombre Araña se ha enfocado en combatir la delincuencia, consiguiendo grandes logros. Nueva York lo idolatra y figuras como la detective DeWolff (Liza Colón-Zayas) lo respetan. El problema es que nadie tiene la misma clase de sentimientos por Peter Parker.

El joven detrás de la máscara y el superhéroe deben enfrentar la aparición de un misterioso enemigo que ataca una organización gubernamental encargada de los desastres provocados ​por superhéroes y supervillanos. Como demuestra con el Escorpión (Michael Mando), es capaz de saltar de cuerpo en cuerpo y hacer y deshacer a su antojo.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y con guión escrito por Chris McKenna y Erik Sommers –los guionistas de las tres entregas previas–, la cinta trabaja en torno a un protagonista enfrentado a la madurez y al peso de sus decisiones. Por lo tanto, es un largometraje más sombrío que los tres anteriores, que estaban dirigidos por Jon Watts y tenían un balance saludable entre humor y acción.

Courtesy of Sony Pictures

Ya disponible en salas nacionales, ha cosechado excelente resultados en taquilla en Chile: de acuerdo con información compartida por su distribuidor a Culto, durante su primer día en cartelera, este miércoles 29, reunió a cerca de 120 mil espectadores, consolidándose como la mejor apertura de 2026 en el circuito local. Todos los pronósticos apuntan a que se encumbrará como uno de los estrenos más contundentes de todos los tiempos.

Y ese mismo efecto debiera causar en el resumen global. Si hace unos días los expertos estimaban que podría recaudar entre US$ 450 millones y US$ 550 millones durante su primer fin de semana, ahora se habla de incluso US$ 900 millones. De cumplirse las expectativas, se convertiría en el segundo lanzamiento más apabullante de la historia, sólo por debajo de Avengers: Endgame (2019).

Corazón y alma

La apuesta de Spider-Man: Un nuevo día en general ha convencido a la crítica, ganándose un nivel de aceptación similar al de sus predecesoras. Una recepción que, en el contexto que atraviesan las superproducciones de superhéroes –menos estable que antes de la pandemia–, no es una noticia menor.

“Cretton integra la identidad, el duelo, la responsabilidad, la comunidad y la carga de ser especial en una historia coherente y profundamente humana, comprendiendo que la identidad se construye a través de las relaciones y las personas que nos moldean”, indicó The Playlist en una de las críticas más elogiosas.

“Oscura, realista, vulnerable e inesperadamente conmovedora, encuentra el corazón y el alma de Peter Parker y entiende que su humanidad –su compasión, decencia, empatía e instinto de ayudar a los demás– es tan esencial para su heroísmo como cualquier cosa que le puedan otorgar la máscara o sus poderes”, agregó el medio, resaltando que la cinta “es lo suficientemente honesta como para reconocer que hacer lo correcto aún puede doler muchísimo”.

Matthew Towers

Compartiendo un entusiasmo similar, The Wrap argumentó que “es un filme fantástico sobre Peter Parker y sus constantes, aunque a menudo desastrosos, intentos de ser una buena persona, sin importar cuánto le perjudique personalmente. Es incluso una película fantástica sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en la que otros superhéroes y supervillanos aparecen, contribuyen a la historia y se relacionan significativamente con sus temas, pero sin llegar a ser excesivos ni acaparar el protagonismo”.

Incluso declaró: “Ya no tenemos muchas películas geniales del MCU. Que esta sea una de las mejores de toda la franquicia es asombroso. Y espectacular. Y sensacional”.

En tanto, The Hollywood Reporter expresó que está “dirigida con adrenalina y sentimiento, aunque no siempre con un ritmo ideal, por Destin Daniel Cretton”. También destacó que el mayor acierto del cineasta para equilibrar la emoción y la ternura reside en “la excelente banda sonora de Michael Giacchino, que intercala pasajes melancólicos que reflejan la inquietud interna de los personajes con un acompañamiento de acción más enérgico”.

“Puedes apreciar que los cineastas intentaron ofrecer algo más que la típica aventura de conectar los puntos del multiverso. Pero Spider-Man: Un nuevo día es entretenida sin llegar a ser nunca una experiencia que te remezca”, apuntó Variety en un análisis algo más tibio.

Y más distante, la revista Time lamentó que “el ritmo del filme no nos da tiempo a asimilar ninguna emoción o acontecimiento” y aseguró que “hay un entretenimiento veraniego perfectamente disfrutable oculto en esta Spider-Man, si tan sólo la excesiva complejidad de la mecánica no lo entorpeciera”.

Eso sí, admitió que “es superior a la mayoría” de las películas de Marvel y destacó el empeño de Tom Holland, a quien llamó “un actor inteligente y sensible que, con o sin un traje elástico, se toma en serio las tribulaciones emocionales de su personaje”.