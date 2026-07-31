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    Era una de las exigencias de Vozinha: Consejo de Presidentes aprueba el uso del apodo del arquero en camiseta de Colo Colo

    En la reunión que sostuvieron este viernes, se aprobó la excepción para que el caboverdiano utilice en la Liga de Primera el nombre con el que se hizo conocido en el Mundial. Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, abordó el curso de la negociación.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Una jornada clave se desarrolló este viernes. Después de que el portero Vozinha fuera anunciado por Colo Colo como refuerzo tras ser una de las principales figuras del Mundial junto a Cabo Verde, surgió una preocupación al interior del Cacique. Y no tan solo por su fecha de llegada, que sigue siendo un tema que genera incertidumbre en el Cacique.

    El guardameta africano, cuyo nombre es Josimar José Évora Días, no podría ocupar el apodo con el que se popularizó en el Mundial de Norteamérica 2026 debido a lo que señala el reglamento de la Liga de Primera.

    Sin embargo, este viernes, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la excepción para que el caboverdiano pudiera lucir “Vozinha” en su espalda. Los 16 clubes de Primera División se pronunciaron a favor, en un conteo que se realizó de manera individual.

    La reunión duró apenas 30 minutos. Se retrasó por el ingreso tardío de Deportes La Serena. En la cita, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, confesó que aún no estaba firmado el contrato con el portero, que se anotó como una de las revelaciones del Mundial. De paso, reveló que una de las exigencias de Vozinha era poder utilizar su apodo en la camiseta dada su identificación y reconocimiento mundial con esa referencia.

    Cabe mencionar que la normativa, en el artículo 36° de las bases, indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

    Por cierto, más adelante se señalaba el castigo que acarrea el incumplir este requerimiento: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

    La inquietud por su arribo

    El retraso de la llegada de Vozinha a Colo Colo enciende las alarmas en Macul. Sobre todo luego de que se conoció que el guardameta está inscrito en un evento en Río de Janeiro para la primera semana de agosto, denominado Rio Innovation Week. El futbolista debería presentarse el 5 de agosto “en la Plenaria Principal”.

    “De los campos de la mayor competición de fútbol del mundo a los escenarios de la mayor conferencia global de tecnología e innovación. El 5 de agosto, la Rio Innovation Week recibirá a Vozinha para compartir la trayectoria que lo llevó al reconocimiento internacional”, señaló la organización del evento.

    La situación llama la atención considerando que en Blanco y Negro esperan que para la próxima semana el arquero ya esté a disposición del cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

    De hecho, en Pedreros atribuyen el atraso de su viaje a motivos personales.Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”, dijo Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro.

    “Estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”, comentó.

    El exfutbolista agregó que incluso durante este jueves volvieron a hablar con el representante del arquero. “Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, señaló.

    Pizarro también explicó que parte de la demora responde a la documentación necesaria para que Vozinha pueda ingresar a Chile. “Se ha tenido que asistir al consulado, obtener la visa y generar toda la documentación, que es bastante distinta a situaciones a las que estamos más acostumbrados, como ocurre con jugadores del Mercosur, donde el ingreso es bastante más simplificado”, sostuvo.

    El exministro del Deporte evitó fijar una fecha límite, aunque reconoció que el tiempo comienza a jugar un papel importante. “Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, indicó.

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