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    “Pasa por difícil momento familiar, quiere regresar a Colo Colo”: en Argentina destapan la intención de Carlos Palacios

    El histórico exvolante de Boca Juniors Alberto Beto Márcico, quien hoy funge como comunicador, advierte sobre el probable retorno del jugador al club del cual salió a finales de 2024.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Carlos Palacios tramita un potencial regreso a Colo Colo.

    Carlos Palacios no la pasa bien en Boca Juniors, el club más popular de Argentina y el cual pagó cerca de 5 millones de dólares por su pase a Colo Colo, cuando se acababa 2024.

    Tras un año y medio en Buenos Aires, el paso del jugador ha tenido más sombras que luces, escenario en el que el probable retorno a los albos toma fuerza, a medida que pasan los días.

    Y es que los pobres números del futbolista formado en Unión Española lo ponen como un jugador prescindible para la exigente escuadra xeneize. Tras 17 meses en la disciplina del club, el renquino solo sumó 37 presencias, en las que anotó 3 goles y sumó 4 asistencias.

    Encima, problemas disciplinarios y múltiples lesiones, impidieron que la Joya consiguiera regularidad en el proyecto del presidente Juan Román Riquelme, ídolo histórico del club porteño, pero que no logrado emular ese éxito como máximo dirigente de la institución.

    El 2026 fue un año para el olvido. El chileno arrancó con una sinovitis, luego fue operado de los meniscos y, posteriormente, sufrió una molestia muscular. Aunque realizó la pretemporada, confirmó una dolencia en el pectíneo y volvió a retroceder. El martes pasado, en la previa de la revancha contra O’Higgins, el futbolista tuvo una molestia en un aductor y se perdió el duelo por la Sudamericana.

    ¿Posible regreso?

    En medio de esta suma de contratiempos, la posibilidad del regreso del mediapunta a Macul ha tomado cuerpo en los últimos días. Es más, el propio jugador coqueteó con esa opción a principios del mes pasado.

    “Tengo contrato, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos. Cuando me fui, siempre dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no, más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, explicó tras un viaje a Santiago.

    Un escenario que ha tomado más cuerpo en las últimas semanas. Ahora fue el histórico volante de los xeneizes Alberto Márcico, quien devela la nueva situación de Palacios.

    De acuerdo con el correntino, quien hoy trabaja en los medios de comunicación transandinos, el mismo futbolista gestiona su regreso a Colo Colo en los próximos días. Una complicada situación personal, es una de las razones que aduce para conseguir la cesión.

    “Yo creo que Carlos Palacios no estaba bien físicamente. No se preparó de la mejor manera, se le veía pasado de kilos. Bueno, ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días, es información muy reciente”, dijo el Beto a El Deportivo.

    Asimismo, el exjugador del Toulouse explicó que “se pagó mucho dinero y no tuvo rendimiento que todos pensábamos. Estuvo lejísimo del rendimiento, muy lejos. No rindió un 80% no, no yo creo que la verdad habrá rendido un 30% con suerte de lo que uno esperaba”.

    Más sobre:FútbolCarlos PalaciosBoca JuniorsAlberto Márcico

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