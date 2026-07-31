Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

El próximo martes, en las instalaciones del estudio de abogados Alessandri, un grupo de grandes empresas anunciará el lanzamiento de la Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI).

“Te invitamos al lanzamiento de ANEI, una iniciativa privada para articular esfuerzos con el Estado y la ciudadanía para combatir el contrabando, la piratería y el comercio ilícito en Chile”, consigna la invitación que por estos días circula entre cercanos a las empresas que conforman el nuevo gremio en Chile.

A cargo de la presentación oficial de la asociación estará el abogado Arturo Alessandri, quien fue designado como el primer presidente de la ANEI. Su liderazgo apuntará a coordinar las estrategias del sector privado con las políticas públicas para frenar el avance de las economías subterráneas.

El gremio nace con un fuerte respaldo corporativo y multisectorial. Entre las empresas fundadoras que figuran en la convocatoria se encuentran importantes actores de diversas industrias, tales como Cervecería ABInBev (bebidas y consumo masivo), BAT Chile (industria tabacalera), Duracell (tecnología y baterías), Empresas SB (retail farmacéutico y de bienestar), L’Oréal Groupe (cosmética y belleza) y Penguin Random House Grupo Editorial (sector editorial).

Arturo Alessandri, presidente de la Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI).

Cercanos a la creación de la ANEI señalan que su surgimiento responde a la creciente preocupación del sector privado por el impacto del contrabando y el mercado negro en la economía nacional, buscando establecer un frente común que colabore estrechamente con las autoridades y concientice a la ciudadanía sobre los riesgos y consecuencias del comercio ilegal.

Al respecto, agencias estadounidenses colaboran regularmente con instituciones chilenas como el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI), mediante capacitaciones e intercambio de inteligencia. Asimismo, esta presión externa es uno de los factores que incentiva al sector privado e institucional chileno a organizarse de manera más eficiente, articulando iniciativas como la ANEI.

¿Quiénes son?

Cervecería ABInBev es el mayor grupo cervecero del mundo. En Chile está presente desde 1991, año en que inició sus operaciones originalmente bajo el nombre de Cervecería Chile.

BAT Chile es la filial chilena de British American Tobacco, y pertenece a una de las industrias más golpeadas por el comercio ilegal a nivel global y local. En distintas ocasiones la empresa ha señalado que el contrabando de cigarrillos es una de las economías subterráneas más extendidas y lucrativas, afectando severamente la recaudación de impuestos del Estado y facilitando el financiamiento de bandas de crimen organizado, lo que convierte a la empresa en un actor clave y recurrente en la lucha contra la criminalidad económica.

Penguin Random House Grupo Editorial: Como una de las casas editoriales más importantes a nivel global, su principal batalla se libra contra la piratería, tanto en las copias físicas comercializadas en las calles, como en la distribución digital no autorizada. La reproducción ilegal de libros vulnera directamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, golpeando económicamente a los escritores, desincentivando la creación literaria y precarizando todo el ecosistema cultural del país.

L’Oréal Groupe: El gigante de la cosmética y el cuidado personal ve su propiedad intelectual e innovación constantemente amenazadas por la proliferación masiva de imitaciones. Los cosméticos y perfumes falsificados que circulan en el comercio ambulante o en plataformas no reguladas suelen ser elaborados con ingredientes tóxicos, metales pesados o en condiciones insalubres, poniendo en riesgo dermatológico a los usuarios y dañando el prestigio de sus marcas.

Empresas SB: Es el holding chileno que opera en el sector del retail farmacéutico, la salud y el cuidado personal, controlando cadenas como Farmacias Salcobrand y Preunic. Su integración como empresa fundadora de la ANEI representa el interés de la compañía por combatir el comercio ilícito. El sector farmacéutico en Chile se ha visto severamente afectado por la proliferación de los denominados “turbazos”, modalidad delictual que consiste en la irrupción rápida y violenta de un grupo numeroso de personas en establecimientos comerciales.