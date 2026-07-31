En su despedida: el golazo de Francisco González para O’Higgins ante Boca Juniors

Corría el minuto 73 del duelo entre O’Higgins y Boca Juniors en El Teniente, por el duelo de vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rancagua, pese a que igualaba sin goles, buscaba un gol para empatar la serie producto de la caída la semana pasada en La Bombonera por la cuenta mínima.

En ese momento, un lateral Celeste acabó en el área. El balón fue capturado por Francisco González, quien remató de zurda y de primera, para colocarla abajo, derrotar al portero Montero y salir a festejar.

¡GOOOOOOOOOOL DE O'HIGGINS!



Francisco González metió un zurdazo increíble para poner el 1-0 del Capo sobre Boca. ¡Serie igualada!



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Cabe destacar que este es el último encuentro de González con la camiseta de O’Higgins. En los próximos días firmará por Club Tijuana (Xolos) de México.