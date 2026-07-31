Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

El gobierno español se vio obligado este jueves a desplegar tropas y agentes de policía adicionales en su enclave de Ceuta, en el norte de África, después de que miles de personas nadaron y entraron en el pequeño territorio desde el vecino Marruecos en cuestión de horas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma ante la crisis desatada por la avalancha de migrantes.

Los videos grabados el jueves en la playa del Tarajal mostraban multitudes de personas caminando alrededor de los espigones y corriendo por la playa y las carreteras. La mayoría parecían ser hombres jóvenes, pero también había familias con mujeres y niños, detalló el diario The Guardian.

Tras nueve horas de avalancha de migrantes, unas 20.000 personas habían cruzado la frontera de Ceuta a pie y sin encontrar oposición por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, según confirmaron fuentes policiales citadas por el diario español El Mundo, en lo que supone la mayor crisis migratoria desde 2021, indicó el periódico.

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, el 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press Europa Press / Europa Press

Según El Mundo, las imágenes que llegan desde Ceuta recuerdan a las vividas en la primavera de 2021, cuando Marruecos envió a más de 8.000 inmigrantes a cruzar las fronteras con España, como respuesta al traslado del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a un hospital de Logroño con el visto bueno del Gobierno de España.

Esta vez, numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, según informó Europa Press. Ello, pese a que, a media tarde, el Ministerio de Interior de España anunció que había acordado con Marruecos la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares fueron desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma. Al final de día, España cerró el paso fronterizo de Melilla con Marruecos, informó la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Marruecos achacó la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a “organizaciones criminales”. Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, calificó la situación de “excepcional”. Dijo que la frontera del Tarajal se abrió “en circunstancias inusuales” el jueves por la mañana y que la gente había cruzado.

Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, el 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Foto: Europa Press 30/7/2026 Europa Press / Europa Press

El aumento de los intentos de entrada coincide con un incremento del número de fallecidos en la ruta marítima hacia Ceuta. Las unidades a cargo del control fronterizo recuperaron del agua los cuerpos sin vida de 16 personas en las últimas 24 horas. Ya son 44 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. El año pasado la cifra de personas localizadas muertas ascendió a 46.

Frente a este escenario, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, solicitó al gobierno central activar el plan de “emergencia nacional” para hacer frente a la situación. Asimismo, todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, reclamaron el cierre de la frontera y el despliegue del Ejército, así como la declaración de la emergencia nacional.

Pero desde el Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez argumentaron que no pueden declarar la emergencia de interés nacional porque la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión. “No es posible, por lo tanto, la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta”, señalaron fuentes del Ejecutivo citadas por El Mundo.

Está previsto que Pedro Sánchez visite Ceuta este viernes, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Desde Bruselas manifestaron su preocupación por la avalancha de migrantes. El comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, llamó al ministro Grande-Marlaska para ofrecer la asistencia de los recursos con los que cuenta la UE. Brunner aseguró que también se comunicó con las autoridades marroquíes para que “eviten estas peligrosas travesías”. “La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal”, escribió Brunner en redes sociales.

Más extrema, el gobierno de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que estaba considerando suspender el acuerdo de Schengen con España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta, según informaron fuentes de la oficina del Primer Ministro el jueves.

Meloni explicó que había hablado con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. “Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes y, una vez concluyan esas reuniones, estamos preparados para intervenir incluso con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”, afirmó.

Según el diario La Vanguardia, la propuesta del Gobierno italiano de suspender el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta provocó un choque diplomático entre Roma y Madrid. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer la inmigración irregular con la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes.

La respuesta de su homólogo español, José Manuel Albares, fue inmediata y de una dureza inusual: “Este mensaje es impropio del ministro de Asuntos Exteriores de un país socio y amigo, del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”. Albares añadió que “los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit” y anunció la convocatoria para este viernes del embajador de Italia en Madrid.

Ataques de la oposición

La oposición español aprovechó de inmediato la crisis en Ceuta para dirigir sus dardos contra la administración de Sánchez. “La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional”, denunció en redes sociales el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes y el despliegue de medios tiene que ser masivo. pic.twitter.com/XSZ2g9lgtC — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2026

“Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes. Empezó el lunes y se sigue agravando. La versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad. Decenas de miles de persona siguen llegando. Lo está viendo toda Europa . Lo está viendo todo el mundo”, prosiguió Feijóo, quien aseguró que “se apunta a que podrían superar las 40.000 personas”. “Es la mitad de la población de la ciudad autónoma, imposible de gestionar sin mecanismos extraordinarios”, indicó. Y agregó: “España necesita un Gobierno que lidere y que sirva a nuestro país y a todos los españoles. Un Gobierno que defienda la soberanía nacional”.

Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo.#Ceuta pic.twitter.com/yLicTcD6hU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Mientras, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, vinculó lo que está sucediendo en la ciudad autónoma con el proceso de regularización de inmigrantes aprobado este mismo año por un decreto del Consejo de Ministros. A su juicio, Pedro Sánchez actúa “como un enemigo de los españoles”.

“Es una INVASIÓN. Y Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias. Punto”, escribió Abascal en redes sociales. “Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo”, reiteró.