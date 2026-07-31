Gobierno anuncia pago de bono de recuperación en Atacama y Coquimbo desde este viernes: más de 4 mil hogares serán beneficiados

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio a conocer esta jornada que a partir de este viernes se comenzará a hacer entrega del bono de recuperación anunciado por el Presidente José Antonio Kast, a las familias afectadas por los sistemas frontales que han afectado al país.

En el marco de un nuevo punto de prensa de las autoridades sobre la situación meteorológica en diferentes regiones del país, Pavez informó que en dichas zonas “se van a hacer efectivos las primeros pagos de ayuda a las familias que han sufrido alguna afectación, a través del bono de respuesta respecto de enseres” .

Para luego apuntar a que esto “va a significar un pago el día de mañana a 12.017 hogares desde Atacama hasta la región de Los Ríos. Esto se suma al pago de este bono que ya se hizo en la comuna de Penco y que benefició a 70 hogares”.

“De este pago que se realiza mañana (viernes), 2.048 hogares pertenecen a la Región de Atacama y 2.722 hogares pertenecen a la Región de Coquimbo” , detalló.

De la misma forma recordó que esta ayuda será por tramos de acuerdo a la afectación, que puede ser desde los $350.000 hasta $1.500.000 por una sola vez y de libre disposición, y que “ya está en condiciones de ser pagado el día de mañana de acuerdo a lo catastrado por el Ministerio de Desarrollo Social”.

Al respecto aseguró que el bono es “una respuesta del gobierno que es rápida y que se enmarca en lo que el Presidente de la República nos ha pedido para poder ir en ayuda en la fase de respuesta de este sistema frontal que produjo una emergencia en gran parte del país y que nosotros estamos reportando como que se ha ido superando”.

Dos nuevos sistemas frontales

En la ocasión, Pavez también se refirió a los dos nuevos sistemas frontales que están afectando a varias regiones del centro sur del país, “uno que se está desarrollando en este momento y uno que se va a empezar a percibir a partir del sábado entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos”.

Ante esto, el subsecretario relevó algunas circunstancias específicas por región: “En primer lugar, en la Región de O’Higgins hay una alta probabilidad que el domingo, que no hay precipitaciones, se haga un vertimiento controlado de la represa en el lago Rapel, del orden de 900 m3 por segundo”.

También abordó la situación en la Región del Maule, en especial por la ciudad de Licantén, ante la crecida del río Mataquito, aunque apuntó a que “afortunadamente este sistema frontal no ha dejado afectaciones”.

“Se han hecho trabajos de manera permanente y preventiva, y eso nos permite afirmar que estamos tranquilos desde el punto de vista del comportamiento de ese río”, informó.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entrega información ante situación meteorológica en diferentes regiones del país. Foto: Prensa Ministerio del Interior.

En la Región de Ñuble, en tanto, producto del actual sistema frontal, se han producido afectaciones importantes en caminos secundarios.

Asimismo, la autoridad se refirió al nuevo sistema frontal, donde preocupa en especial por la situación de la precordillera, las comunas de San Carlos, San Fabián, Coihueco, Ñiquén y El Carmen, debido a la gran saturación de agua que hay y “donde podría haber aumento de caudal y algunas otras dificultades”.

De la misma forma, dio a conocer que en la Región del Biobío hay un alza en los ríos Pichilo y Curanilahue, que se están monitoreando; al igual que la situación del embalse del lago Ralco, donde se está evaluando “un eventual también vertimiento de aguas controlado.

Para mañana en el sector también se podrían generar trombas marinas, lo que también nos pone en alerta.

En la Región de la Araucanía, en tanto, precipitó este jueves de manera muy intensa, por lo que hay algunos anegamientos en la zona de Temuco, donde está trabajando personal de las Fuerzas Armadas, llenando sacos de defensa fluvial.

Además, la autoridad indicó que “el Ejército ha concurrido para poder apoyar de manera preventiva la comuna de Curarrehue”.

Características de los sistemas frontales

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, se refirió a las características de los nuevos sistemas frontales presentes en el territorio nacional.

“La Dirección Meteorológica nos ha informado del ingreso de dos nuevos sistemas frontales. El primero ya está afectando a la zona sur de nuestro país y va a alcanzar mañana, viernes 31, el tramo hasta la región de Atacama, con las mayores acumulaciones esperadas entre la región del Maule y la región de la Araucanía”, detalló.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, entrega información ante situación meteorológica en diferentes regiones del país. Foto: Prensa Ministerio del Interior.

Para luego añadir que la isoterma cero de este tramo va a estar descendiendo para llegar hasta los 2.000 metros de altura, “por lo tanto se considera que es un sistema frontal más bien de características frías”.

De acuerdo con Cebrián, el segundo sistema frontal va a dejar precipitaciones de variada intensidad los días sábado y domingo en el tramo entre la Región de Valparaíso y la de Los Lagos.

“Además, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por la probable presencia de nubes de desarrollo vertical que podrían generar trombas marinas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos”, apuntó.

De la misma forma, la directora informó que, ante escenario han sesionado distintas mesas técnicas en las regiones que van a estar afectadas por estos sistemas frontales, “conectados ahora en la mesa que terminamos desde Antofagasta al sur, junto con las autoridades regionales y los organismos técnicos del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastre”.