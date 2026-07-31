Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

En medio del debate acerca del estado del sector construcción en Chile y a la espera de las medidas que el gobierno ha impulsado para su reactivación, de acuerdo a los últimos datos de Portal Inmobiliario - ahora Mercado Libre Inmuebles- el mercado de las viviendas registró un mayor movimiento en el primer semestre del año, versus el mismo periodo de 2025.

Así, durante la primera mitad de 2026 la demanda por inmuebles nuevos se incrementó en un 13,9% en la Región Metropolitana (RM), mientras que a nivel nacional el alza fue de 15% .

Portal Inmobiliario es una de las plataformas más relevantes en el ámbito de búsqueda de propiedades, con más del 70% de participación, de acuerdo a las últimas cifras de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Si bien los datos de escrituración o venta final no pasan por la plataforma, desde Portal Inmobiliario contamos con indicadores de intención de compra, como volumen de contactos (visualizaciones de las publicaciones y consultas directas) que recibieron las publicaciones de vivienda nueva“, explica el gerente senior de Mercado Libre Inmuebles, Nicolás Palma.

El mercado inmobiliario aún no logra salir de una de sus peores crisis, con bajos niveles de venta en todo el país y acumulando un stock histórico de viviendas nuevas listas para la entrega, lo que ha significado también menos proyectos iniciando obras. Sin embargo, la actividad ha comenzado a repuntar a raíz del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios que se implementó en el segundo semestre del 2025.

“Si analizamos los contactos mensuales de vivienda nueva en venta (comparado con el mismo mes del año anterior), marzo de 2026 registró la mayor aceleración, con un alza de 40,1% respecto a marzo de 2025. Le siguieron febrero (+34,6%) y abril (+29,5%)“, detalla Palma.

“Lo que muestran los números del primer semestre es contundente: el interés por comprar vivienda nueva creció con fuerza tanto en Santiago como en regiones, impulsado principalmente por los departamentos, que concentran la mayor parte del crecimiento en volumen, aunque las casas muestran el ritmo más acelerado del período ”, sostuvo el ejecutivo de Portal Inmobiliario.

Los datos de la plataforma dan cuenta que en el primer semestre las casas nuevas lideran el crecimiento, con un expansión de la intención de compra de un 24,5% a nivel nacional y de un 30,3% en la RM. Los departamentos nuevos, por su parte, anotaron un incremento de 13,3% en el país y de 11,8% en la Región Metropolitana.

Sin embargo, la proporción de casas en el total de contactos es considerablemente menor que los departamentos, representando apenas un 13% del total por vivienda nueva.

Stock

“En la capital, la oferta creció levemente por sobre ese interés, mientras que en regiones ocurre lo contrario: la búsqueda de vivienda avanza más rápido que el stock disponible. Este fenómeno se acentúa en las casas nuevas de la RM, donde la fuerte demanda coincide con una disponibilidad que prácticamente no varió. Todo apunta a un mercado en que se está reactivando el interés por la vivienda nueva”, afirma Palma.

Al cierre de junio el stock de viviendas nuevas en la Región Metropolitana también aumentó con fuerza, al avanzar un 17,1%, mientras que en el segmento de vivienda usada se contrajo un 5,7%. “Es la oferta de proyectos nuevos la que está impulsando el crecimiento del mercado, mientras el segmento usado se repliega”, resume Palma.

En regiones, ambos segmentos crecen: el stock de viviendas nuevas subió un 13,2%, y el de usada, un 6,3%.

Más en detalle, se observa que la oferta de casas nuevas, pese a tener un mayor dinamismo en la intención de compra, se mantuvo relativamente estable, con una leve baja de 0,6%. “Esto sugiere un submercado con alta demanda y poca disponibilidad”, indica el ejecutivo de Portal Inmobiliario.

Por su parte, el stock total de departamentos, sumando los nuevos y usados se mantuvo estable, cayendo 0,6%. Sin embargo, los submercados siguen tendencias opuestas. Mientras que el segmento de departamentos nuevos creció casi un 19% en el primer semestre, el inventario de usados cayó un 1% interanual. “El segmento nuevo está ganando peso relativo dentro de la oferta total de departamentos, aunque aún representa un tercio de esa categoría”, dice Palma.

“A nivel de todo el mercado de vivienda en venta (casas y departamentos), lo nuevo representa aproximadamente un 23% del stock total, lo que confirma que la vivienda usada sigue siendo mayoritaria en la oferta general”, concluye el ejecutivo.