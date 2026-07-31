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    Everton anuncia un minuto de silencio por los seis fallecidos en un atropello en Viña del Mar

    El 12 de julio murieron seis personas en un accidente en una feria en Gómez Carreño.

    Por 
    El Deportivo
    Foto: Manuel Lema/Photosport MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Este sábado, Everton recibe a Colo Colo en Sausalito, en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga de Primera. Los ruleteros ya alistan todo para el duelo y este jueves hicieron un anuncio: harán un minuto de silencio por los fallecidos en un atropello hace dos semanas en Viña del Mar.

    Específicamente, el 12 de julio un vehículo atropelló a seis personas en una feria en Gómez Carreño. El elenco Oro y Cielo informó la noticia a través de un comunicado.

    “Este sábado, previo al inicio de nuestro partido frente a Colo Colo, realizaremos un minuto de silencio comunal en memoria de las personas fallecidas en el trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de julio en Gómez Carreño”, comenzaron escribiendo.

    “Invitamos a toda la comunidad a sumarse a este momento de respeto, recogimiento y solidaridad con las familias afectadas y con toda nuestra ciudad. Desde el Estadio Sausalito, sus hogares o cualquier lugar donde se encuentren, los invitamos a detenernos por un instante para recordar a quienes ya no están y acompañar, en unidad, a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, añadieron.

    Cabe destacar que el encuentro entre Everton y Colo Colo está pactado para este sábado 1 de agosto a las 15.00 horas.

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