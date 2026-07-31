Reaparece en medio de la incertidumbre alba: el mensaje de Vozinha tras retrasar su viaje para fichar en Colo Colo

Vozinha no hace alusión a Colo Colo. Pese a que han transcurrido seis días desde que Aníbal Mosa confirmó su fichaje, el guardameta no ha dado señales en redes sociales.

Este jueves debía ser su arribo a Santiago, pero retrasó su llegada. Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro, intentó bajarle el perfil a la situación. “Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”, afirmó.

En esa línea, detalló que el guardameta ha debido desplazarse entre distintos países para completar una serie de trámites. “Estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”, comentó.

Mientras el cuerpo técnico de Fernando Ortiz lo espera, Vozinha publica en sus redes sociales un mensaje. Sin referirse a los albos, claro. “La mayor trofeo es inspirar a la próxima generación”, escribió. El texto fue acompañado de una serie de fotografías donde se le ve firmar camisetas y balones.

En Colo Colo no ponen un límite fijo para su llegada, pero reconocen que la espera no puede ser eterna. “Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, remarcó Pizarro.