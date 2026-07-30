Condenan a 15 años de prisión a padre cuyo hijo protagonizó tiroteo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

Colin Gray, padre de Colt Gray, el autor del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, durante la audiencia de sentencia en el Tribunal Superior del Condado de Barrow, el 30 de julio de 2026, en Winder, Georgia.

El padre de un adolescente que asesinó a tiros a cuatro personas -dos estudiantes y dos profesores- en su escuela secundaria de Georgia fue sentenciado el jueves a 15 años de prisión después de que un jurado lo declarara penalmente responsable del mortal ataque perpetrado por su hijo en 2024. Según CNN, se trata de un caso histórico que pone a prueba los límites de quién puede ser considerado responsable de un tiroteo masivo.

El padre, Colin Gray, había sido declarado culpable en marzo de asesinato y homicidio involuntario, entre otros cargos. La fiscalía argumentó que él tenía gran parte de la responsabilidad del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, porque le había dado a su hijo, Colt, de 14 años en ese entonces, el rifle que se usó y no prestó atención a las señales del deterioro de la salud mental de su hijo y su creciente obsesión con la violencia, consignó The New York Times.

Colin Gray, the Georgia father whose teenage son killed four people in the 2024 shooting at Apalachee High School, has been sentenced to 15 years in prison in a landmark murder case. https://t.co/bHcPQ4ddtc pic.twitter.com/CuIwGTaxmI — CNN (@CNN) July 30, 2026

“Gray cometió delitos, pero estos están vinculados a los cometidos por su hijo, lo que hace que la situación sea un tanto particular”, declaró el juez Nicholas Primm al anunciar la sentencia.

“Es importante que usted no supiera que Colt iba a la escuela para hacer eso. Es importante que no cometiera un delito intencionalmente. Es importante que no planeara un ataque. Es importante que no buscara dañar a nadie. Es importante que no apretara el gatillo”, añadió.

Colin Gray, de 55 años, vestido con un uniforme de prisión a rayas, respiraba con dificultad mientras se leía la sentencia. Acto seguido, fue escoltado fuera de la sala del tribunal esposado, detalló CNN.

Brad Smith, fiscal de distrito del condado de Barrow, afirmó que la sentencia transmitía un mensaje que esperaba que trascendiera el suburbio de Atlanta donde ocurrió el tiroteo.

Colin Gray was sentenced to 15 years in prison for providing his son a gun that was used in a 2024 mass shooting at a Georgia high school. https://t.co/KERcvvk6Cz — USA TODAY (@USATODAY) July 30, 2026

“La gente debe comprender que este es un fenómeno que afecta a nuestra sociedad y no debe tomarse estas cosas a la ligera”, declaró Smith a los periodistas el jueves. “Estos jóvenes no están en condiciones de tomar decisiones racionales en lo que respecta a las armas de fuego, y como sociedad, debemos tomar cartas en el asunto y determinar quién debe y quién no debe tener acceso a ellas”.

The Georgia father is the first parent of a school shooter in the U.S. to be convicted of murder. https://t.co/rI5S6fCbw2 — The Daily Beast (@thedailybeast) July 30, 2026

Colt Gray, de 16 años, se declaró culpable de 55 cargos relacionados con el tiroteo y el martes el juez Primm lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, el juez afirmó que el joven Gray “comprendía el horror de lo que iba a hacer”, pero también reconoció que los adultos de su entorno, en especial su padre, le habían fallado.